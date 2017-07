Ottawa veut sauver le caribou boréal de l’extinction, mais ses mesures sont jugées inquiétantes.

Le caribou boréal ou caribou des bois est une espèce menacée de disparition au Canada depuis plusieurs années. Le gouvernement fédéral a fait part de son plan pour sauver et rétablir cette espèce dans chacune des 51 aires de répartition au Canada. Un plan qui est critiqué par l’Alliance forêt boréale.

Un plan en trois piliers

Le caribou se retrouve un peu partout sur le territoire canadien, mais l’espèce boréale est localisée principalement dans la forêt boréale, à partir du Yukon et de la Colombie-Britannique jusqu’au Labrador.

En face de la menace d’extinction qui pèse sur le caribou boréal depuis de nombreuses années, les responsables fédéraux ont mis en place depuis 2012 un Programme de rétablissement de cette espèce, après l’avoir inscrite, en 2003, sur la liste des espèces menacées de la Loi sur les espèces en péril au Canada.

Le programme prévoyait que des plans ciblés de rétablissement de cette espèce seraient en place d’ici 2017.

Le programme de rétablissement, publié en 2012, a fait appel aux provinces et aux territoires afin qu’ils élaborent, dans un horizon de trois à cinq ans (c’est-à-dire avant octobre 2017), des plans par aires de répartition décrivant comment ils protégeront l’habitat essentiel de l’espèce relevant de leur compétence.

La ministre de l’Environnement, Catherine McKenna © PC / Adrian Wyld

C’est dans cette perspective qu’Ottawa, à travers Environnement et Changement climatique Canada, a élaboré sa proposition de plan en trois points :

les activités scientifiques appuyant le rétablissement, y compris l’établissement d’un consortium national du savoir;

le rétablissement et la protection, avec un accent sur l’habitat essentiel;

les rapports d’étape permettant de s’assurer que les efforts de rétablissement sont efficaces.

« Peu de symboles du patrimoine naturel du Canada sont aussi puissants que le caribou qui figure sur nos pièces de 25 cents. […] Les provinces, les territoires, les collectivités autochtones, l’industrie et les écologistes jouent tous un rôle pour trouver des moyens novateurs d’assurer la protection et le rétablissement du caribou boréal, tout en soutenant le développement économique et la création d’emplois. » – Catherine McKenna, ministre de l’Environnement et du Changement climatique

Plan d’action visant le caribou des bois (Rangifer tarandus caribou), population boréale, au Canada — 2017

Des contestations en perspective ?

Le gouvernement fédéral prévoit 60 jours de consultations auprès des communautés autochtones, des provinces et Territoires sur les différents enjeux reliés à la préservation de cette espèce, dans le but de compléter et d’améliorer le plan d’action qui vient d’être proposé.

En attendant, le président de l’Alliance boréale, Jean-Pierre Boivin a confié à Radio-Canada ses inquiétudes au sujet des impacts que pourraient avoir les mesures d’Ottawa sur l’industrie forestière.

Il craint notamment que l’exploitation forestière par l’industrie et les communautés locales, ainsi que des milliers d’emplois soient compromis, avec cette volonté de protéger le caribou boréal.

Lorsque le plan d’action a été rendu public, les responsables d’Environnement et Changement climatique Canada ont reconnu qu’il était loin de satisfaire toutes les exigences de la Loi sur la préservation des espèces en péril.

À l’heure actuelle, le plan d’action est partiel car il ne répond pas à toutes les exigences requises par la Loi sur les espèces en péril (LEP). Le respect des exigences de la LEP serait atteint à mesure que les provinces et les territoires en complèteraient leurs plans par aires de répartition, ou documents similaires, qui pourraient être adoptés au fil du temps en tant que plans d’action additionnels pour l’espèce.

RCI avec des informations d’Environnement et Changement climatique Canada et de Radio-Canada