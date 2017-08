Fausse citation de Justin Trudeau sur l’excision du clitoris dénoncée en France

Le quotidien Le Monde a alerté ses lecteurs concernant l’existence d’une fausse citation de Justin Trudeau qui circulait sur les réseaux sociaux en France, selon laquelle le premier ministre canadien aurait dit que l’excision n’était pas une « pratique culturelle barbare ».

Le site agrégateur de nouvelles L’important est à l’origine de cette fausse déclaration du premier ministre canadien, car il mettait en lien un article récent du chroniqueur Richard Martineau dans le Journal de Montréal avec un titre quelque peu modifié.

La chronique de M. Martineau portait le titre L’excision du clitoris n’est pas barbare, alors que L’important avait écrit la manchette « Pour Trudeau : l’excision n’est pas « une pratique culturelle barbare » ».

Cette fausse déclaration de L’important a été largement partagée sur Twitter, notamment par le vice-président du Front national, Florian Philippot, qui a affirmé que cette déclaration était le résultat « d’accommodements (dé)raisonnables » et du « politiquement correct ».

Les faits derrière la fausse nouvelle

Le quotidien Le Monde explique dans son article Une fausse citation de Justin Trudeau sur fond de vrai débat sur l’intégration au Canada que l’article d’opinion du chroniqueur Richard Martineau du 25 juillet dernier critiquait le premier ministre pour son projet de refonte du Guide de citoyenneté, un document remis à tout nouvel immigrant souhaitant préparer l’examen de citoyenneté.

Le chroniqueur déplorait le fait que, dans le nouveau Guide, la référence à des « pratiques culturelles barbares » avait été retirée. Cette mention au sujet des pratiques barbares avait été ajoutée par l’ancien gouvernement conservateur de Stephen Harper. Parmi les pratiques barbares, on évoquait notamment la mutilation sexuelle des femmes et tout autre acte de violence fondée sur le sexe.

Le chroniqueur concluait que « l’excision du clitoris n’est pas barbare », selon le gouvernement.

Barbare ou pas barbare?

Justin Trudeau à critiqué dans le passé l’utilisation du mot barbare dans une publication officielle du gouvernement et disait plaider pour l’introduction d’une définition plus neutre et moins connotée que celle du gouvernement Harper, en proposant de qualifier ces crimes d’« absolument inacceptables », estimant que le terme « barbare » n’a pas sa place dans une publication officielle du gouvernement.

« Il n’y a rien dans le mot « barbare » qui apporte davantage que les mots « absolument inacceptable » n’auraient pas apporté […] Dans une discussion informelle, j’utiliserais moi-même le mot « barbare » pour qualifier l’excision, par exemple, mais dans une publication officielle du gouvernement canadien, doit-on au moins viser une neutralité responsable », a dit M. Trudeau.

RCI avec La Presse canadienne et Le Monde

