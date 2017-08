3 séances par jour, 27 jours, 47 films, ce sont « les films de ma vie » au cinéma Outremont

Le théâtre Outremont est un haut lieu de la culture montréalaise depuis des décennies. S’y sont succédé certains des plus grands films de l’histoire du cinéma, des pièces de théâtre qui ont fait époque et des spectacles –musique et chanson – qui ont laissé leur marque dans l’imaginaire collectif des Québécois.

Le comédien Raymond Cloutier dirige aujourd’hui les destinées de cet espace de création et de culture.

En quelque 17 ans, Roland Smith y a programmé plus de 500 films par année.

Encore aujourd’hui, Raymond Cloutier et Roland Smith sont des passionnés de cinéma.

Et, histoire de remettre sur grand écran les chefs-d’œuvre du 7e art, dont un grand nombre sont devenus inaccessibles – pellicules introuvables ou rarissimes, fermeture de laboratoires, etc. – les deux complices ont créé le festival « Les films de ma vie ».

Du 3 août, aujourd’hui même, au 3 septembre, on pourra se laisser emporter par certains des plus grands films des années 70 et 80, tous présentés en version originale, et sous-titrés en français.

« Combien de ces grands films avez-vous revu sur grand écran? Où retrouver vos émotions passées? Et pour ceux et celles qui n’ont jamais eu la chance de regarder tous ces chefs-d’œuvre qu’il faut avoir vu, voici une rare occasion de se déplacer! » Roland Smith

De Citizen Kane (Orson Welles) à Blue Velvet (David Lynch), de l’Orange mécanique (Stanley Kubrick) à l’Odyssée de l’espace (Stanley Kubrick), des Bons débarras (Francis Mankiewicz ) à Un zoo la nuit (Jean-Claude Lauzon) ou encore des 400 coups (François Truffaut) à Jules et Jim (François Truffaut), vous en aurez plein la vue, plein les oreilles, plein les émotions.

Roland Smith parle de sa passion et du festival Les films de ma vie au micro de Raymond Desmarteau.