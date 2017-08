Du 4 au 8 août, place à Islendingadagurinn à Gimli au Manitoba.

Islendingadagurinn

Le mot est joli n’est-ce pas?

Si on le traduit en français, cela donne « festival islandais ».

Oui, un festival islandais en plein Manitoba.

Brève histoire de la présence islandaise au Canada

Gimli est une petite ville située sur la côte ouest du lac Winnipeg, à 76 km au nord de Winnipeg. Colonie mère de plusieurs colonies islandaises nord-américaines, Gimli se développe après une série de désastres naturels qui force les Islandais à quitter leur île de 1874 à 1876. Près de 200 d’entre eux arrivent près de Gimli en octobre 1875 pour coloniser New Iceland (La Nouvelle-Islande), un lopin de terre à l’extérieur des frontières du Manitoba que le gouvernement du Dominion leur a réservé.

Ils donnent à l’endroit le nom du paradis de la mythologie scandinave.

De fait, d’après la mythologie viking, Gimli (L’Étincelant) est un endroit dans les régions supérieures au sud-est du Ciel. C’est là que s’élèvera, lors du renouvellement du monde, une salle où séjourneront les peuples fidèles qui y jouiront d’une félicité éternelle.

New Iceland relève du gouvernement manitobain depuis 1881 et, à la fin des années 1890, des immigrants ukrainiens, polonais, allemands et hongrois s’installent dans la région. Le premier endroit où se sont installés les colons islandais est Willow Point, au sud de la ville.

La pêche commerciale demeure un secteur important de l’économie, car plus de 100 pêcheurs gagnent leur vie grâce au lac.

En 1991, un centre de villégiature voit le jour et, en 2001, un musée à thème, le New Iceland Heritage Museum. Chaque année, au mois d’août, Islendingadagurinn célèbre la culture et le patrimoine islandais.

Source : Encyclopédie canadienne et La fascination de Gulfi, Frédéric Guillaume Bergmann, Treuttel & Würtz – 1861.