Québec : Le recul du français irrite les partis d’opposition, mais par le Parti libéral tempère

Les chiffres de Statistique Canada qui confirment un déclin du français au Québec inquiètent l’opposition à l’Assemblée nationale.

Ce à quoi répond le premier ministre Philippe Couillard que le gouvernement prend ses responsabilités dans ce dossier.

Selon le recensement de 2016 moins de Québécois parlent français à la maison, soit 87 % en 2011 contre 86,4 % en 2016.

Et le français comme langue maternelle a régressé au Québec de 79, 7 % en 2011 à 78,4 % en 2016.

Réaction de Stéphane Bergeron, porte-parole pour la francophonie au Parti québécois, l’opposition officielle :

Selon un autre parti d’opposition, la Coalition avenir Québec (CAQ), il faut renforcer les efforts de francisation des immigrants :

« Dans un premier temps, on pourrait au moins faire en sorte que [ce] soit obligatoire, affirme Claire Samson, porte-parole de la CAQ pour la protection et la promotion de la langue française. On devrait au moins commencer par ça, ne serait-ce que par respect pour eux et par respect pour nous. »