Charles Gouin-Vallerand, nouveau directeur du LICEF à la TÉLUQ

Seule université francophone en Amérique du Nord à offrir tous ses programmes à distance, l’Université TÉLUQ a été créée en 1972 dans le but de rendre le savoir accessible.

Chaque année, près de 26 000 personnes choisissent la flexibilité de l’Université TÉLUQ pour y faire leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle.

Le LICEF

Trente chercheurs, 22 étudiants et 31 projets en cours, le Laboratoire en informatique cognitive et environnements de formation (LICEF) de la TÉLUQ plonge dans des dossiers qui vont de l’aide à la décision chirurgicale à la complexité écologique, de la foresterie intelligente à la gestion de l’innovation et de la personnalisation des apprentissages aux textiles intelligents, entre autres.

Charles Gouin-Vallerand

Le tout nouveau directeur du LICEF, Charles Gouin-Vallerand détient un doctorat en cotutelle de l’Université de Sherbrooke et de l’Université Pierre et Marie Curie (France). Ses principaux intérêts de recherche portent sur la sensibilité au contexte (context-awareness), la réalité augmentée, l’informatique diffuse (ubiquitous computing), l’informatique mobile, les villes et les espaces intelligents ainsi que les interactions personne-machine.

RCI, TÉLUQ, Facebook