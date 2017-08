Exploitation des travailleurs étrangers temporaires avant même d’être au Canada : entre espoir et désillusion

Au Guatemala, des intermédiaires sans vergogne exploitent carrément des travailleurs qui espèrent améliorer leur sort et celui de leur famille en venant travailler au Canada, dans le cadre du Programme de travailleurs étrangers temporaires mis sur pied par le gouvernement fédéral canadien (PTET).

Le PTET permet aux employeurs canadiens d’embaucher des étrangers pour combler des pénuries temporaires de main‑d’œuvre et de compétences lorsqu’ils ne peuvent trouver de citoyens canadiens ou de résidents permanents pour pourvoir ces postes.

« Ce qui nous a mis la puce à l’oreille c’est que, dans d’autres recherches auxquelles j’ai aussi participé, on se rendait compte que les conditions dans lesquelles se déroulait le recrutement de ces travailleurs étaient aussi problématiques. Or, ce qu’il faut bien comprendre, c’est que le recrutement se déroule alors que les travailleurs sont à l’étranger. Et c’est là toute la question. »

Me Dalia Gesualdi-Fecteau, professeur de droit du travail à l’Université du Québec à Montréal