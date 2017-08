Des bœufs musqués aux caribous curieux de peary : vivez l’expérience délicieuse du Parc national Qausuittuq !

Le Parc national Qausuittuq vient d’être officiellement ouvert par les responsables fédéraux, au cours d’une cérémonie organisée dans la communauté de la Qausuittuq/baie Resolute.

Carte du Parc national Qausuittuq (Parcs Canada)

Représentant la région naturelle de l’Extrême-Arctique Ouest du Canada, le parc national Qausuittuq protège les principaux habitats fauniques et voies migratoires, notamment les terrains de mise bas et les aires d’hivernage du caribou de Peary, une espèce en voie de disparition, ainsi que les habitats du bœuf musqué, du loup arctique, du renard arctique, du lemming variable et du lièvre arctique.

Un archipel d’îles extrêmes dans l’arctique canadien

Ce parc, situé sur l’île Bathurst, au Nunavut, se décline en un archipel d’îles dans l’extrême arctique.

Il figure parmi les lieux ensorcelants que le Canada a à offrir en témoignage de son identité, de son histoire, des cultures et contributions des peuples inuits.

La ministre de l’Environnement Catherine McKenna ouvre la rencontre avec ses homologues provinciaux © PC / Adrian Wyld

Son patronyme aurait tendance à jeter une ombre sur son attrait. En vos jours de déprime et d’angoisse, n’y courez pas en espérant le scintillement qui illuminera votre cœur, car Qausuittuq signifie «l’endroit où le soleil ne se lève pas », parce qu’il est trop coincé sous la ligne d’horizon, pendant plusieurs mois en hiver.

Dans ce parc qui fait partie de l’archipel de la Reine Élisabeth, plusieurs merveilles de la nature déploient leurs charmes.

Il en est de quelque 11 000 km carrés de terres et d’eaux arctiques protégées qui englobent la partie nord de l’île Bathurst, des îles du gouverneur général et de bien plus petites îles qui ne manquent pas d’attrait.

Le parc se trouve au carrefour d’un Refuge d’oiseaux migrateurs, celui de l’île Seymour au nord, et il touche la réserve nationale de faune de Polar Bear Pass, au sud.

Sa position dans l’une des régions les plus froides et les plus arides du monde n’a pas découragé les participants à la cérémo0nie de son inauguration officielle, au sein de la communauté de la Qausuittuq/baie Resolute.

« […] Cette nouvelle zone protégée offre une occasion unique aux Canadiens et aux Canadiennes et aux peuples du monde entier de découvrir la beauté de la région de Tuktusiurvik/île Bathurst et de transmettre les récits des peuples qui y vivent. Il est encore plus important que cette région soit protégée, car ce lieu est intimement lié à la culture et à la tradition vivantes des Inuits. Grâce à un partenariat étroit entre le gouvernement du Canada, la Qikiqtani Inuit Association, la communauté de Qausuittuq/baie Resolute et le gouvernement du Nunavut, le parc national Qausuittuq est désormais protégé pour le bien des générations actuelles et futures. » – Catherine McKenna, Ministre de l’Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada.

Le parc national constitue une zone de chasse et de pêche traditionnelles qui, dans un passé récent, a assuré la subsistance des Inuits dans la baie Resolute. © Parcs Canada et Media Qausuittuq

L’importance de protéger ce lieu historique

Les Inuits de Baie Resolute sont attachés à ce parc qui a constitué, au fil des générations, un lieu présentant une symbolique importante pour leur communauté.

Présents dans la région depuis plus de 4 500 ans, ils y tirent l’essentiel de leur nourriture, à l’occasion d’activités de chasse et de pêche traditionnelles.

Le parc a fait l’objet d’une entente conclue entre le gouvernement du Canada et la Qikiqtani Inuit Association, qui ont déclaré son ouverture officielle, après sa protection en 2015 en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

À travers cette entente, en plus de préserver le désert polaire qu’il représente, ainsi que son nombre surprenant d’espèces animales qui se sont adaptées à la rudesse de cet environnement, le gouvernement garantit que les Inuits vivants dans la région et la communauté de Qausuittuq/baie Resolute ont le droit de tirer profit de la création de ce parc, en tout temps.

« Au cours des siècles, le parc national Qausuittuq a été un lieu traditionnel important pour diverses communautés. Les Inuits ont pu se nourrir durant des milliers d’années grâce aux espèces sauvages vivant dans cette région, comme le caribou de Peary. L’ouverture officielle de ce parc et l’Entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits préparent le terrain pour que les Inuits de la région et la communauté de baie Resolute puissent continuer de profiter de ce parc, tout comme les générations futures. » – P.J. Akeeagok, Président de la Qikiqtani Inuit Association

Le Parc national Qausuittuq est composé par « un groupe d’îles dans une mer figée par la glace, un milieu qui sert d’habitat au caribou de Peary, espèce en voie de disparition ». © Morgan Anderson

RCI avec des informations de Parcs Canada et du gouvernement du Canada