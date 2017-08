Fin de la pêche dans le golfe Saint-Laurent pour la vie des baleines?

Le bien-être des pêcheurs et la survie des baleines semblent maintenant entrer en collision dans une zone très importante du golfe du fleuve Saint-Laurent.

Selon des experts de la faune marine, la suspension de la pêche pure et simple pourrait s’avérer déterminante pour éviter l’extinction de la baleine noire dont 2 % de la population est décédé depuis le début de l’été dans une zone du golfe.

Dix de ces baleines qui ne seraient plus qu’au nombre de 500 ont été retrouvées mortes depuis le début juin. On soupçonne qu’elles ont peut-être été heurtées par des navires ou encore qu’elles se sont empêtrées dans du matériel de pêche.

Les résultats des nécropsies sur les carcasses seront connus en septembre.

Des experts en mammifères marins tentent de comprendre comment et pourquoi au moins dix cadavres de baleines noires de l’Atlantique Nord ont été trouvés à la dérive dans le golfe du Saint-Laurent. © (Pêches et Océans Canada/Presse canadienne)

Ralentir la vitesse des bateaux : une première mesure immédiate, mais insuffisante

Le ministre de Pêches et Océans a décrété vendredi dernier un ordre de réduction de la vitesse des navires dans cette zone. Les navires de plus de 20 mètres sont donc dorénavant obligés de ralentir leur vitesse à 10 noeuds lorsqu’ils sont dans les régions où se retrouvent des baleines noires. Les navires qui contreviendront à ce nouveau règlement auraient à payer des amendes pouvant aller jusqu’à 25 000 $.

Le gouvernement canadien reconnaît lui-même que cette mesure pourrait ne pas suffire. Il a entrouvert la porte à l’adoption d’autres mesures de prévention. Une d’elles devrait être un moratoire complet sur la pêche selon des scientifiques, une mesure qui soulèverait bien sûr la colère au sein de plusieurs communautés côtières du golfe Saint-Laurent.

Zone de limitation de vitesse obligatoire dans le golfe du Saint-Laurent

La réduction de vitesse ne s’applique que dans le secteur ouest du golfe du Saint-Laurent, une portion située entre le nord du Québec et le nord de l’Île-du-Prince-Édouard, où des baleines mortes ou en difficultés ont été repérées cet été.

Cette mesure temporaire est en vigueur immédiatement et sera levée lorsque les baleines auront quitté le secteur.

Les navires circulent habituellement à une vitesse de 15 nœuds, en moyenne, selon les estimations du ministère des Transports.

Impacts immédiats et futurs sur les navires et les bateaux de pêche

La baleine à bosse surnommée Lacuna a été coincée dans des filets de pêche, dans la Baie de Fundy en 2015. © Shelley Lonergan

Selon le ministre des Transports Marc Garneau, cette mesure « peut signifier des retards de l’ordre de six ou huit heures, selon les navires. Ceux qui circulent plus rapidement verront un impact plus grand. On croit que l’impact va être accepté par l’industrie parce que c’est pour une cause importante. Ce sont des mesures raisonnables pour régler un problème important ».

La limite de vitesse ne toucherait pas en principe directement les bateaux de pêche, car ils circulent déjà à moins de 10 nœuds.

La réduction de vitesse des navires pourrait par contre ne pas suffire et déjà on parle du freinage de la pêche ou d’un arrêt pur et simple.

La saison de la pêche au crabe des neiges a d’ailleurs été raccourcie cette année. Les pêcheurs de crabe devront peut-être au minimum modifier leur équipement, notamment les câbles de leurs filets de pêche.

Le ministre des Pêches et des Océans, Dominic LeBlanc, et le ministre des Transports, Marc Garneau, en ont fait l’annonce à Pointe-du-Chêne, vendredi matin. Photo : Radio-Canada/Catherine Allard

RCI avec La Presse canadienne et Radio-Canada et la contribution de Catherine Allard et Pierre-Alexandre Bolduc de Radio-Canada.

