« Volcán », récit d’un paysage invisible

Le livre

Volcán présente le récit d’une traversée poétique du Mexique et de l’Amérique centrale, dans laquelle le lecteur découvre une géographie qui échappe à toute volonté de localiser spécifiquement les lieux présentés. Les signes distinctifs des cultures locales, sous l’influence d’une forte américanisation, mettent en relief l’équilibre délicat entre tradition et modernité dans un monde de plus en plus globalisé. En trame de fond, les escarpements volcaniques rappellent que les transformations des paysages sociaux et naturels sont souvent le résultat de forces souterraines dont on peine à reconnaitre l’influence. La suite des images évoque le déplacement du voyageur qui découvre, attentif, un monde auquel il appartient et dans lequel il se sent tout autant étranger. Ainsi, les images s’éclairent l’une l’autre, comme des éclats lumineux dans le silence et le tumulte des Amériques. Les Éditions du renard, 2017