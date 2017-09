Dépister au Québec les «guérisseurs» de la « maladie » de l’homosexualité

Un organisme de défense des droits des homosexuels lance une offensive afin de débusquer ceux qui prétendent «guérir» l’homosexualité.

L’Alliance Arc-en-ciel à Québec vient d’annoncer le lancement d’une enquête sur ce qu’on nomme les «thérapies réparatrices» ou «de conversion» qui visent les personnes homosexuelles.

«L’objectif est d’explorer ce qui se fait et de savoir ce que les gens ont vécu parce que c’est souvent un traumatisme d’avoir vécu une thérapie de conversion», explique le directeur général de l’Alliance, Louis-Filip Tremblay.

L’organisme note en autre que les pratiques des milieux conservateurs religieux et des sectes ouvertement homophobes face à leurs membres sont très peu documentées.

Se « libérer » de l’homosexualité?

Selon l’Alliance Arc-en-ciel, certains organismes proposent aux personnes LGBT+ de les «libérer», selon leur expression, de leur identité sexuelle.

«Ce sont des gens qui amènent les personnes à remettre en question ce qu’elles sont vraiment plutôt que de les aider à vivre ce qu’elles sont vraiment», explique M. Tremblay.

«Les personnes qui les consultent sont habituellement en détresse; elles ne sont pas à l’aise avec ce qu’elles sont et plutôt que de les aider à s’accepter (ces gens) vont essayé de leur faire changer leur façon d’être», ajoute-t-il.

Le saviez-vous? – La province de l’Ontario s’est dotée d’une loi en 2015 pour interdire la pratique des thérapies pseudo-scientifiques qui prétendent «guérir» l’homosexualité auprès de personnes mineures. – Le Manitoba et l’Alberta s’apprêtent à en faire autant. – L’objectif à terme serait d’obtenir une législation similaire au Québec et de sensibiliser les professionnels de la santé mentale au passage.

On veut débusquer les faux guérisseurs aussi en Alberta

Récemment, au début de l’été un autre mouvement de contestation par rapport à l’existence de ces thérapies et thérapeutes est né en Alberta dans l’ouest du pays.

Le Lethbridge Public Interest Research Group, un groupe de l’Université de Lethbridge dans le sud de l’Alberta, a lancé une campagne il y a quelques jours pour demander au gouvernement provincial d’interdire ces thérapies qui sont très répandues dans cette région, où la pratique religieuse est étendue.

Selon le groupe d’universitaires, certaines personnes qui pratiquent ces thérapies, remboursées par la province, le font sur des enfants d’à peine 5 ans. Les séquelles peuvent être graves, allant de la dépression au suicide.

Aide-mémoire...

– Dans un document présenté l’an dernier lors des consultations du gouvernement du Québec relativement à son plan de lutte contre l’homophobie et la transphobie, l’Alliance Alliance Arc-en-ciel soulignait que la pratique existe au Québec, tout en déplorant le manque de connaissances concrètes sur le sujet.

– Ainsi, on y rapportait qu’un psychologue œuvrant dans une école secondaire avait été associé à une clinique «qui allègue offrir un traitement de l’homosexualité basé sur des valeurs chrétiennes».

– Dans son mémoire, l’organisme Alliance Arc-en-ciel s’inquiétait également de la découverte, par le chercheur britannique John Daniel en 2009, qu’un thérapeute britannique sur six avait tenté, par manque de connaissance, d’altérer les sentiments de ses patients vis-à-vis leurs désirs envers une personne du même sexe.