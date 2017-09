Clowns Sans Frontières : faire du bien à la planète, un sourire à la fois

C’est très important le rire, il brise le mur de la peur, de l’intolérance et du fanatisme Tahar Ben Jelloum

L’enfant doit avoir accès à une éducation lui permettant de développer, dans des conditions d’égalité, ses facultés, son jugement et son sens des responsabilités. En toutes circonstances, l’enfant doit être le premier à recevoir protection et secours. L’enfant doit être protégé contre la négligence, la cruauté et l’exploitation, et ne doit pas être soumis au travail avant un âge approprié ni être astreint à un emploi malsain qui nuise à son éducation, sa santé ou son développement physique, mental ou moral. L’enfant doit grandir dans un esprit de compréhension et de tolérance, d’amitié entre les peuples, de paix et de fraternité universelle. Quelques éléments de la Convention relative aux droits de l’enfant, traité international adopté par l’Assemblée générale des Nations unies, le 20 novembre 1989

Avec ces valeurs en toile de fond et au cœur de toutes ses interventions, Clowns Sans Frontières organise chaque année et partout dans le monde, des spectacles et des ateliers pour les populations victimes de la guerre, de la misère ou de l’exclusion.

Les artistes bénévoles apportent des moments de rire et de rêve dans des lieux où la culture ne respire plus: bidonvilles, camps de réfugiés, prisons, orphelinats, etc.

Clowns Sans Frontières mène également un travail d’échange avec les artistes locaux et d’initiation artistique auprès d’enfants et d’éducateurs.

Clowns Sans Frontières Canada était en Haïti récemment. Maria Laura Dufresne, chargée de projets de l’association en parle au micro de Raymond Desmarteau.