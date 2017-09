L’analphabétisme au Québec : le grand défi de société devant la robotisation et les changements technologiques

« On va d’abord réaliser une étude qui portera sur la réalité entre l’employabilité et les problèmes liés à l’alphabétisation. Par la suite, on ira voir des entreprises pour leur faire prendre conscience de ce problème qu’elles vivent tous les jours. Si leurs travailleurs et travailleuses ont de la difficulté à lire et à écrire, ces embûches affectent directement le taux de productivité dans les entreprises. Notre idée, c’est d’agrandir le cercle des gens qui sont conscients de cette réalité. » André Huberdeau, président, Fondation pour l’alphabétisation

Les données sont marquantes, frappantes. 53% des Québécois de 16 à 65 ans sont considérés comme des analphabètes fonctionnels.

Être analphabète fonctionnel, c’est avoir réussi à mettre en place une façon de faire qui nous permet de fonctionner en société, de compter nos pièces de monnaie et nos billets, de déchiffrer à peine un menu de restaurant, de connaître un circuit d’autobus ou encore de savoir quel produit mettre dans la lessive.

Mais, de lires un texte, même de base, de comprendre le sens des mots, des phrases et de ce qui y est énoncé, alors là, c’est impossible.

« Au-delà des éléments de base qui permettent à un analphabète fonctionnel de vivre, avec la société qui s’en vient dans les prochaines années, une société du savoir, une société qui va demander aux gens de comprendre rapidement les concepts, d’en déduire des réalités au niveau du travail et de progresser, cela implique non seulement le ministère de l’Éducation, mais aussi le ministère de la Sécurité sociale, celui de l’Employabilité. Donc, cela va au cœur même de la vie économique du Québec. »

Car, à long terme, l’analphabétisme chronique de la société québécoise – sur dix provinces au Canada, le Québec se classe bon dernier – créera assurément des ralentissements du taux de croissance, fera que de nombreux postes ne seront pas pourvus et, aussi créera des citoyens de moins en moins portés vers la participation citoyenne et l’engagement communautaire

Partenariat FTQ – Fondation pour l’alphabétisation

La Fondation pour l’alphabétisation s’associe au Fonds de solidarité de la Fédération des travailleurs et travailleurs du Québec créent un partenariat afin d’une part d’évaluer les impacts économiques des problèmes en lecture et, d’autre part, avec les données en main, mettre ensemble les divers acteurs sociétaux afin de dégager des pistes de solution.

André Huberdeau, président de la Fondation pour l’alphabétisation est l’invité au micro de Raymond Desmarteau.

