Apprendre le cri grâce à un vieux film de Bruce Lee doublé en cri.

Reconnaissons-le, une leçon de langue ne commence pour ainsi dire jamais par « Je lui ai donné un coup de pied à la tête ».

Mais, dans la communauté autochtone crie de Montreal Lake dans le nord de la Saskatchewan, Simon Bird ouvre son cours de langue crie par « ostikwanik nipaskawataw », ce qui veut dire exactement ça.

Simon Bird enseigne la langue de sa communauté en se servant notamment de quelques scènes d’un vieux film de Bruce Lee qu’il a doublé en cri.

« Growing up in the north, that’s what we used to watch. The humour that’s used in there is basically timeless. »

Et, dans la grande tradition des piètres doublages des films d’arts martiaux, le doubleur, ici Simon Bird, fait toutes les voix, même les voix féminines.

Cette vidéo n’est qu’une partie de sa stratégie pour enseigner le cri. Il se sert aussi de l’Internet où sa page #CreeSimonSays a déjà près de 9 000 membres.

« »I think it’s very important for my kids, because it’s part of their identity and it’s part of our culture. The sad thing is, there is a lot of people that are no longer around that speak the language. It does bring a certain healing. »

(Trad.: Je crois qu’il est primordial pour mes enfants d’apprendre le cri, car c’est au cœur de leur identité et de notre culture. C’est dommage, il y a de moins en moins de personnes qui parlent le cri. Le parler, cela a un effet apaisant.)