Haïtiens de Miami tentés par la demande d’asile au Canada: le député Emmanuel Dubourg leur a parlé de désinformation

Si plus de 6 000 Haïtiens vivant aux États-Unis ont déjà traversé illégalement la frontière canadienne pour demander l’asile, voilà que le phénomène fait école auprès d’Haïtiens en Haïti, au Brésil ou au Chili qui aussi tentent leur chance vers le Canada en ne transitant que brièvement par les États-Unis.

Les Haïtiens aux États-Unis craignent l’expulsion si le président Trump décide de ne pas renouveler leur « Temporary Protected Status » (TPS).

Emmanuel Dubourg en mission de « ré information »

Dans le cadre des efforts du Gouvernement canadien pour tenter de réduire le flux d’Haïtiens qui traversent illégalement la frontière canadienne pour demander l’asile, le député libéral fédéral, d’origine haïtienne Emmanuel Dubourg (circonscription de Bourassa) a passé trois jours à la fin août à Miami afin de « remettre les pendules à l’heure », s’attaquer à des faussetés véhiculées par les médias sociaux et parler des canaux réguliers et officiels d’immigration et de demande d’asile au Canada.

« Je devais tenter de comprendre d’où venait cette désinformation. Des messages dans les médias sociaux affirment que le gouvernement du Canada donne un passage gratuit. C’est faux. Je leur ai dit de ne pas croire aux chimères et de ne pas tout vendre et risquer de tout perdre avec un revoit potentiel non pas aux États-Unis, mais en Haïti dans le cas d’un refus du gouvernement canadien. » Emmanuel Dubourg

De son bureau de la circonscription de Bourassa au nord de l’île de Montréal, Emmanuel Dubourg revient sur cette mission à Miami au micro de Raymond Desmarteau.

Rappelons que les Haïtiens qui demande l’asile doivent convaincre les services d’immigration du bien-fondé de leur demande avec des preuves à l’appui, qu’ils subissent des persécutions, sinon ils risquent l’expulsion (en moyenne le Canada ces dernières années a accepté seulement 40 à 50% des demandes d’asiles).

Little Haîti, quartier de Miami

