Marc Djokic, jeune prodige de Halifax en Nouvelle-Écosse remporte le prix Goyer doté d’une bourse de 125 000 $

Le jeune violoniste canadien Marc Djokic est au septième ciel depuis qu’il a reçu la confirmation qu’il était le grand lauréat du prix Goyer.

Le jeune prodige de Halifax en Nouvelle-Écosse a remporté le prix Goyer doté d’une bourse de 125 000 $, remis à un artiste émergent qui participe à de nombreux projets de collaboration en musique classique.

Le prix Goyer, considéré comme la plus importante bourse au Canada en musique classique, a été créé en mémoire du défunt Jean-Pierre Goyer, ex-ministre fédéral et président du Conseil des arts de Montréal et du conseil d’administration de l’Orchestre métropolitain.

«I had really no indication that I was up for the award. This prize not only represents me, but a lot of the musicians and the composers I’ve worked with before earning this prize»

(Trad. : Je ne savais vraiment pas que j’étais en lice pour ce prix. Cette récompense, je la partage avec plusieurs musiciens et compositeurs avec qui j’ai travaillé.)

Marc Djokic