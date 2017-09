A-t-on besoin de nouveaux pipelines? Non, selon le Centre pour l’innovation en matière de gouvernance internationale

Dans son plus récent rapport sur la production énergétique, le Centre pour l’innovation en matière de gouvernance internationale s’interroge sur la pertinence de construire de nouveaux pipelines pour transporter le pétrole des sables bitumineux de l’Alberta vers les ports méthaniers canadiens pour exportation.

Selon Jeff Rubin, chercheur émérite (senior fellow) au centre et ancien économiste en chef de la Banque CIBC, le fait de construire de nouveaux pipelines pour augmenter la capacité de livraison du pétrole enclavé albertain pour en réduire les coûts sur les marchés mondiaux n’est corroboré par aucune condition de ces mêmes marchés, qu’elles soient présentes ou passées.

De plus, avec les nombreux engagements pris sur la scène internationale envers la réduction des émissions de gaz à effet de serre, s’ils se traduisent en actions réelles et efficaces, la demande en produits pétroliers réduira au cours des trois prochaines décennies.

Le rapport du Centre pour l’innovation en matière de gouvernance internationale arrive après une demande de la société TransCanada Pipelines à l’Office national de l’énergie pour l’autorisation de la construction des 4500 km de pipeline d’Énergie Est, projet qui est en attente d’approbation depuis que l’agence fédérale a décidé de considérer les émissions indirectes de gaz à effet de serre dans son évaluation du projet.

Jeff Rubin suggère fortement à l’ONE de considérer une « décarbonisation globale » rapide de l’économie comme base d’évaluation des prochaines demandes en pétrole.

