I’m your man, la vie de Leonard Cohen, aux éditions Édito

Ce sont des chansons d’une rare qualité d’écriture, peu commune. Ce sont des mots qui n’ont pas d’âge et n’en auront jamais.

Ce sont les mots de Leonard Cohen.

Bon, d’accord, vous voyez ici le « fan fini » de ce poète, auteur-compositeur-interprète qui a écrit des pages mémorables.

Leonard Cohen est l’un des artistes les plus estimés et admirés du paysage musical des cinquante dernières années.

Écrire sur Cohen, un défi de taille

Raconter Leonard Cohen est un défi fascinant et qui donne le vertige. Le journaliste Sylvie Simmons l’a fait. Elle a rencontré Cohen, ainsi que ceux et celles qui l’ont côtoyé, connu ou aimé.

Dans cette biographie intitulée I’m your man – titre d’une chanson de Cohen et titre de l’album de 1988 – elle explore des pans entiers de sa vie d’artiste, de son enfance et sa jeunesse à Montréal, baignées dans la culture de ses origines juives. Elle raconte l’émergence de son talent d’auteur, de poète et de compositeur, et les rencontres qui ont jalonné et façonné sa carrière.

Leonard Cohen l’amoureux tourmenté et volage est mis non pas à nu, mais en mots. Ces mots témoignent des relations avec les femmes qui ont inspiré ses plus belles compositions, tout comme l’homme en quête de spiritualité et d’absolu.

Sylvie Simmons a eu accès aux archives privées de Cohen et a réalisé des entrevues exclusives avec ses plus proches collaborateurs, ses amis et ses amoureuses, et avec des artistes connus et inspirés par son travail. Il en résulte une œuvre magistrale et très fouillée, d’une grande rigueur, mais ponctuée d’anecdotes inédites et cocasses, qui apporte un nouvel éclairage.

Dès les premiers accords de guitare qu’elle a appris, Élisabeth Domergue a joué du Cohen. Aujourd’hui traductrice, elle a traduit en français la biographie signée Sylvie Simmons.

Elle nous parle de sa rencontre avec l’œuvre de Cohen et du cheminement de la traduction.

