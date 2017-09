Dormir une nuit dans la rue : des gens d’affaires le feront en appui aux sans-abri du 5 au 6 octobre

«L’itinérance chez les jeunes» renvoie à la situation et à l’expérience que connaissent des jeunes âgés de 13 à 24 ans qui vivent indépendamment de leurs parents et/ou gardiens et qui n’ont pas les moyens ni la capacité d’acquérir une résidence stable, sécuritaire et permanente. » L’Observatoire canadien sur l’itinérance (The Homeless Hub)

Dans la rue organise cet automne « Une nuit dans la rue », un événement interactif au cours duquel une cinquantaine de personnalités publiques et d’affaires passeront une nuit à l’extérieur pour vivre une expérience immersive et se sensibiliser à la réalité des jeunes sans-abri.

Déroulement de la journée du 5 octobre :

12 h 00 : Présence de Dans la rue et de la Roulotte sur le square Dorchester

15 h 30 : Début du circuit grand public

16 h 30 : Point de presse

18 h 00 : Souper et allocutions des porte-parole et des invités d’honneur

20 h 00 : Début du parcours d’activités dans le square Dorchester

7 h 00 (le 6 octobre) : Fin de l’événement et départ des participants

À propos de Dans la rue

Quand on parle de Dans la rue, un nom nous vient immédiatement en tête, celui du père Emmett Johns, dit « Pops ».

Depuis 1988, inlassablement avec sa roulotte, Pops a sillonné les rues de Montréal, accueillant les jeunes sans-abri, les écoutant, leur prodiguant amour et parfois conseil.

Aujourd’hui, d’autres ont pris la relève, mais l’œuvre de l’homme est bien vivante.

Cécile Arbaud est directrice générale de Dans la rue. Elle parle de l’organisme et de la nuit du 5 octobre au micro de Raymond Desmarteau.