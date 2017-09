Oktopus présente « Hapax », un disque où le klezmer côtoie le classique, la chanson et le jazz

Trois ans après Lever l’encre – oui, vous avez bien lu, avec un « e » et non pas un « a », premier de sa discographie, la formation Oktopus récidive sur disque, cette fois avec Hapax.

Hapax?

Le titre de l’album fait référence à un terme qui désigne un mot qui n’a qu’une seule occurrence dans la littérature.

Voilà ce que dit le Robert de ce mot

Nom commun (Linguistique) Mot, spécialement connu pour les langues anciennes, dont on ne connaît qu’une seule occurrence dans le corpus d’une langue donnée, globalement ou à une époque donnée. (Par extension) Qui n’a été publié qu’une seule fois. Dictionnaire Robert en ligne

C’est dans le sens de « seule occurrence » que les musiciens d’Oktopus – okto pour huit membres, mais avec un « k » pour vraiment faire différent – précisent leur démarche artistique : puise dans l’histoire et les musiques de l’Europe de l’Est.

Du klezmer fusion?

La musique d’Oktopus se situe au carrefour de la musique klezmer des juifs ashkénazes, de la chanson québécoise – Le p’tit bonheur – et des influences jazz – Fun tashlikh – et classiques – Danse hongroise no5 (Brahms) et Le rêve d’Anne Frank (Prokofiev).

Oktopus

Créé en 2012, Oktopus réunit le fondateur et arrangeur du groupe Gabriel Paquin-Buki (clarinette), Vanessa Marcoux (violon et composition), Marilène Provencher-Leduc (flûte), Matthieu Bourget (trombone basse), Patricia Darche (trombone ténor), Alexis Basque (trompette) et Mathieu Bourret (piano).

Raymond Desmarteau parle musique, Hapax et autres petits bonheurs avec Gabriel Paquin-Buki, leader du groupe Oktopus.