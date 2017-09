Le succès d’Amina Gerba et de son « Forum Afrique Expansion »

La 8e édition du Forum Afrique Expansion aura lieu à Montréal le 2 et 3 octobre prochains. Si cet événement a réussi à se forger une place et connaître du succès c’est grâce à la femme d’affaires Amina Gerba.

Arrivée au Québec en 1986, cette Québécoise d’origine camerounaise a cru aux opportunités d’affaires entre l’Afrique et le Canada.

En 2003, elle mettait sur pied la première édition de ce forum qui a pour but de faire connaître la réalité africaine et d’instaurer des occasions d’affaires. Cette année 500 investisseurs, entrepreneurs et décideurs africains et canadiens convergent dans la métropole québécoise.

Maryse Jobin s’est entretenue avec Amina Gerba qui a d’abord mis sur pied Afrique Expansion Inc. en 1995 et qui a aussi lancé un magazine du même nom.

Des participants au Forum Afrique Expansion 2015. © Forum Afrique Expansion

Forum Afrique Expansion 2017 aura lieu au Centre Sheraton à Montréal le 2 et 3 octobre prochains.