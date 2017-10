Un expatrié canadien veut donner une nouvelle vie aux cabines téléphoniques à Londres

Quand vous pensez à Londres, que voyez-vous?

De fait, les bus à impériale de couleur rouge vif sont parmi les symboles les plus emblématiques de Londres et de l’Angleterre.

Il y a bien sûr ces grands musées, le pont de la Tour de Londres, les bijoux de la couronne, les théâtres.

Il y a aussi ces pubs aux noms charmants – parfois bizarres et les taxis londoniens.

Le taureau et la barrière (!) © https://secretldn.com/

L’origine de ce nom se perd dans la nuit des temps mais Charles Dickens y aurait eu ses habitudes © https://secretldn.com/

Et, il y a ces cabines téléphoniques, témoins d’un autre âge, celui, tout récent, d’avant les téléphones cellulaires.

Conçues par l’architecte Giles Gilbert Scott et introduites au cours des années ’20, ces nobles cabines, rouges comme les bus, étaient bien 60 000 à une époque pas si lointaine. Il n’en resterait aujourd’hui que 10 000.

Un Canadien et son idée

Robb Kerr est un expatrié canadien vivant à Londres. Selon lui, ces espaces restreints représentent des endroits par excellence pour installer sa toute nouvelle entreprise appelée LoveFone, un service de réparation de téléphones mobiles, intelligents ou non, de tablettes électroniques, d’ordinateurs portables et tutti quanti.

Oui, vous avez bien lu, un réseau de services de réparation électronique dans d’ex cabines téléphoniques.

« We repair very small objects, so one square metre is just about enough space to do it in. » (Trad.: Tout ce qu’on répare est petit. Donc, un mètre carré, c’est suffisant) Robb Kerr, fondateur de LoveFone

L’idée lui est venue quand il a constaté la taille, lilliputienne, du premier bureau de Sir Richard Branson, l’homme derrière l’empire Virgin.

De plus, modifier et rénover une cabine téléphonique se fait à bien moindres frais que ce qu’il en coûte pour un espace commercial traditionnel. 90 mètres carrés au cœur de Londres peut vous coûter jusqu’à £123,000 (plus de 200 000 dollars canadiens) annuellement.

Louer une cabine téléphonique joue dans les £4,000 (6 600 dollars canadiens) par année.

« The phone boxes are kind of a classic British icon, design-wise. I think people really like the idea of having an unused object being turned back into something that provides a public service. » (Trad.: Ces cabines téléphoniques font partie de l’image britannique. Ce sont des classiques. Je crois que la population apprécie voir quelque chose du genre, aujourd’hui inutilisé, reprendre vie sous une autre forme et qui offre un service public.)

Tout ce qu’il manquerait ce seraient des toilettes. Dieu merci, il a plusieurs pubs à Londres et qui n’ont pas tous des noms étranges.

RCI, CBC Calgary