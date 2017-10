Première au Canada : collision entre un drone et un avion au-dessus de Québec

L’accident dans le ciel de la ville de Québec est survenu, vers 17 h 55 jeudi, entre avion de type King Air, de la compagnie SkyJet en provenance de Rouyn-Noranda dans le nord du Québec, et un drone.

Lorsque l’avion était à 3 kilomètres de l’aéroport, à environ 457 mètres (1500 pieds) au-dessus d’une autoroute, il a été percuté à l’aide droite. L’appareil transportant huit personnes, dont deux membres d’équipage, a pu heureusement atterrir sans problème.

Le drone n’a pour sa part pas encore été retrouvé et son propriétaire n’a pas été localisé. Il sera peut-être impossible de mettre la main sur ce dernier.

Selon les règles récentes adoptées par Transports Canada, l’usage d’un drone à des fins de loisirs est pourtant interdit dans un rayon de moins de 5,5 kilomètres autour de tout aéroport et à plus de 90 mètres au-dessus du niveau du sol.

Le ministre fédéral des Transports se dit soulagé

Marc Garneau s’est dit « extrêmement soulagé » que cet accident n’ait pas causé de dommage important à l’appareil et qu’il ait pu se poser sans problème à l’aéroport international Jean-Lesage à Québec.

En point de presse, dimanche, le ministre Garneau a incité les propriétaires de drone à s’informer des nouveaux règlements en vigueur, car les contrevenants pourraient se voir imposer une amende élevée et même une peine de prison, qu’ils soient au courant ou non des règles.

« Cela n’aurait pas dû arriver, ce drone n’aurait pas dû être là », a dit le ministre, ajoutant que cela aurait pu être beaucoup plus grave et que si le drone avait heurté le poste de pilotage ou le moteur, l’incident aurait pu être catastrophique.

« Il est important de noter que les aéronefs sont particulièrement vulnérables en approche finale, alors que le pilote se concentre sur l’atterrissage correctement », a déclaré M. Garneau.

Interdiction de voler trop haut ou trop près

Même les drones du poids d’un petit oiseau sont touchés par la nouvelle réglementation annoncée il y a sept mois par le ministère canadien des Transports.

Cette nouvelle réglementation, attendue depuis plus de deux ans, concerne les drones dont le poids dépasse 250 g et qui ne pèsent pas plus de 35 kg.

L’altitude maximale des envolées est dorénavant limitée à seulement 90 mètres et tout vol à moins de 75 mètres de bâtiments, de véhicules ou de personnes est interdit. Il est interdit aussi de s’approcher à moins de 7 kilomètres d’un aéroport, héliport ou base d’hydravion et de faire voler un appareil de nuit.

Les propriétaires de nouveaux drones au Canada doivent dorénavant inscrire leurs coordonnées (nom, adresse, téléphone) directement sur l’appareil.

Les contrevenants s’exposent à une amende pouvant atteindre 3000 $. Cette nouvelle réglementation ne concerne pas les utilisations professionnelles et commerciales.

RCI avec La Presse canadienne, Radio-Canada et CBC

