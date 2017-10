La sombre réalité du tourisme : les précaires conditions de travail des femmes de ménage dans les hôtels

Des membres de l’agence de développement international Oxfam Canada ont installé un lit dans le centre-ville de Toronto afin de dénoncer l’exploitation du personnel d’entretien des hôtels, personnel en très grande majorité féminin, les femmes de ménage.

Pour souligner le rapport rendu public aujourd’hui, intitulé « Tourism’s Dirty Secret: The Exploitation of Hotel Housekeepers » (Trad.: Le sombre visage du tourisme: l’exploitation des femmes de ménage dans les hôtels), Oxfam Canada invitait les passants torontois à « faire le lit » dans un temps requis exigé par les rythmes de travail dans les grands hôtels de la métropole canadienne.

Le rapport contient des entrevues et des témoignages de femmes de ménages et d’ex-femmes de ménage qui ont travaillé ou travaillent encore dans des hôtels au Canada, en République dominicaine et en Thaïlande.

« You cannot say anything because if you say something, you don’t know if you’re there tomorrow. If you report it, they don’t even believe it. »

(Trad.: On doit se taire, ne rien dénoncer sinon, on ne sait pas si l’on sera encore là demain. Dénoncez et l’on ne vous croira tout simplement pas.)

Luz Florès, femme de ménage, Toronto