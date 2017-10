Quel est votre risque d’être gazé au radon dans votre propre maison?

Lire en complément

Une maison sur huit dans la région de Calgary a un problème de radon selon une nouvelle étude de l’Université de Calgary. Ce gaz radioactif peut-être très dangereux pour la santé. Les chercheurs ont testé 2385 maisons en ville et dans un rayon de 100 km autour de la métropole. Ils ont découvert qued’entre elles ont un taux de radon supérieur à la limite recommandée par Santé Canada. Le professeur Aaron Goodarzi de la faculté de médecine de l’Université de Calgary affirme que des maisons qui dépassaient non seulement lespar mètre cube, mais qui étaient au-dessus de, ont été recensées dans cette région. Les données colligées par l’équipe de recherche démontrent également que les nouvelles maisons sontplus susceptibles d’avoir ce gaz, car elles ont une superficie au sol plus grande et qu’elles sont plus hautes que par le passé. Le professeur Goodarzi souligne que quand on chauffe l’air, ces maisons plus grandes deviennent simplement des appareils d’aspiration plus puissants des gaz. Il relève également que les nouvelles constructions sont plus hermétiques qu’auparavant, ce qui peut augmenter la concentration de radon.