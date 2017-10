La SAAQ souligne les comportements sécuritaires dans les rues à l’Halloween

La protection des enfants est au centre du message de la Société de l’assurance automobile du Québec, à la veille de l’Halloween.

Une mobilisation tous azimuts

Halloween est une fête qui se célèbre de différentes manières à travers le monde. Cette fête donne lieu à toutes sortes de déguisements et de débordements qui peuvent être parfois préjudiciables à la sécurité, en l’occurrence celle des enfants.

La mobilisation autour de l’enjeu sécuritaire de cet évènement est importante au Québec où aussi bien la Société de l’assurance automobile, le Contrôle routier, les services de police, la Sureté que les parents sont montés au créneau pour rappeler les règles qui doivent être observées, dans le but de préserver la santé des enfants.

La fête de l’Halloween est souvent soulignée de bien des façons dans le monde. © Andrew Kelly / Reuters

Plus de vigilance exigée de la part des conducteurs

Gino DesrosiersRelationniste auprès des médias, SAAQ © SAAQ

Les conducteurs apparaissent en première ligne de la sensibilisation, étant donnés les dangers auxquels les enfants sont exposés lors de leurs démonstrations dans les rues.

Halloween étant une célébration particulièrement affectionnée par les tout petits, il n’est pas rare de les voir déambuler dans les rues, sans tenir compte des règles de base de sécurité, ce qui est susceptible d’augmenter leur risque d’exposition à des accidents.

Comme l’a relevé Gino Desrosiers, porte-parole à la SAAQ, il revient, dans une telle circonstance, aux automobilistes de redoubler de vigilance pour éviter la survenue de tout événement fâcheux.

Ils doivent être vigilants, car les enfants peuvent être difficiles à voir

Ils doivent ralentir pour se donner plus de temps et éviter tout accident

Ils doivent être patients et courtois

Parents et enfants interpelés

Les parents ont un grand rôle de sensibilisation auprès de leurs enfants auxquels ils doivent rappeler les règles de base à respecter. Entre autres : traverser la rue à l’intersection et respecter la signalisation, refuser de s’approcher ou de monter à bord d’un véhicule sans leur autorisation, sonner à une porte en groupe et attendre à l’extérieur des maisons.

Quelques règles de sécurité ont été élaborées à l’attention des enfants eux-mêmes, qui doivent privilégier, dans leurs accoutrements, des couleurs claires, blanches ou réfléchissantes pour être plus visibles, porter des vêtements courts pour éviter de trébucher, se maquiller plutôt que de porter un masque dans le but de bien voir et de bien entendre.

RCI avec la SAAQ

Lire aussi :

L’Halloween promet cette année alors que le pays est emporté par la peur de clowns terrifiants

Tam-Tam Canada du 30 octobre : du vaudou aux fantômes en passant par l’Halloween

Costumes d’Halloween les plus et moins populaires de 2015

Pas d’Halloween sans sorcières…