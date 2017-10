Du cinéma pour briser la préjugés entourant la maladie mentale

Qu’est-ce qu’ont en commun les films Psychose (Psycho), Fight Club, Vol au-dessus d’un nid de coucou (One Flew Over the Cuckoo’s Nest) et Le bon côté des choses (Silver Linings Playbook) ? Ce sont tous de films où les personnages principaux sont aux prises avec la maladie mentale. Souvent, ces protagonistes sont violents, dangereux, inquiétants.

renverser la tendance pour crier haut et fort que la maladie mentale : Le Festival du Film Au contraire cherche à

Puisque le jugement des autres est parfois dur, ce festival veut promouvoir des représentations nuancées des personnes vivant avec la maladie mentale pour contrer les stéréotypes négatifs au cinéma. Ce festival est présenté cette semaine à Montréal et son programme complet peut être consulté sur son site web.

L’un des films à l’affiche cette année est Audley Inspirational de la cinéaste Thea Apostolopoulos. Le film raconte le parcours de Audley qui, à l’âge de 27 ans, a reçu un diagnostique de bipolarité. Nous avons parlé à la réalisatrice de préjugés entourant la maladie mentale, du sentiment de solitude qui l’accompagne souvent et de l’inspiration qu’elle a trouvé dans la personne de Audley, le protagoniste de son histoire.

Écoutez notre conversation : http://www.rcinet.ca/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/Thea-apostolopoulos-audley-montage_2017-10-26T13-55-21.450.mp3

Pour ceux qui voudront le visionner, voici Audley Inspirational :

La réalisatrice du film Audley Inspirational, Thea Apostolopoulos Thea Apostolopoulos est née à Montréal. Elle a étudié sous la direction de Robby Reis, cofondateur de Natali Film. Elle aime tout ce qui a un rapport avec les images et le cinéma. Est à la fois réalisatrice, éditrice et directrice de photographie et photographe. Elle a produit Audley Inspirational et Forward House Family. Elle a également participé à d’autres films.

LE FESTIVAL

Le Festival du film Au Contraire est une initiative de Paradis Urbain, un organisme de bienfaisance canadien enregistré. Sa mission est de soutenir les personnes qui, en raison de la maladie mentale, éprouvent des difficultés à se sortir de leur situation et à reprendre le cours de leur vie.

Reconnaissant la sensibilité des Montréalais face au pouvoir mobilisateur de l’expression artistique, Paradis Urbain vise, par le truchement du Festival du film Au Contraire, à combattre les stéréotypes et à contrer la stigmatisation entourant la maladie mentale.

Par l’entremise de son programme Le Musée en partage, le MBAMdevient un fier partenaire de la quatrième édition du Festival du film Au Contraire. En élargissant l’offre culturelle destinée aux Montréalais ayant des besoins particuliers, cette association s’inscrit dans la tradition établie il y a dix-huit ans par le Musée; il est en effet parmi les objectifs du MBAM de mettre un terme à la stigmatisation liée à la maladie mentale et de créer de nouveaux programmes susceptibles d’intégrer l’art à un modèle de guérison.