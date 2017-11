« Je vous souhaite une extraordinaire fête de l’Halloween » : Justin Trudeau déguisé en super héros !

La fête de l’Halloween s’est célébrée avec faste au Canada où les jeunes, les moins jeunes et les parents se sont prêtés au jeu, arborant différents costumes de circonstance, les uns tout aussi originaux et spéciaux que les autres. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a également marqué le coup à travers son costume de Superman qui a suscité des réactions en grappe sur les réseaux sociaux.

Have a Super Halloween! pic.twitter.com/sUlx2stilX — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 31, 2017

Un costume voulu pour faire pleurer les Américains ?

Parmi les réactions qui auront retenu notre attention, tenez celle-ci, d’une Américaine qui estime que Trudeau en Superman n’a d’autre visée que de faire pleurer ses compatriotes.

You dressed as Superman on purpose, to make Americans cry 😂 — Julie (@jooblee) October 31, 2017

Contexte économique tendu entre le Canada et les États-Unis

Le contexte des relations commerciales entre le canada et les États-Unis est certes un peu tendu, avec notamment la renégociation de l’ALENA qui piétine, l’entente sur le bois d’œuvre qui n’est pas encore conclue, mais dont les perspectives s’annoncent peu rassurantes pour les producteurs canadiens, Bombardiers qui s’est vu imposer des droits antidumping écrasants, etc., mais il n’y a véritablement pas de raison à ce que Trudeau cherche à faire pleurer les Américains.

C’est pourquoi la réaction de Julie a surpris plus d’un

Why would Americans be crying? Those that would be crying are the ones that moved to Canada, no? — Mode V (@ModeVMusic_) October 31, 2017

Le Canada s’illustre par une politique d’ouverture vis-à-vis des États-Unis. L’accueil des migrants qui ont fui ce pays pour trouver refuge au Canada, à cause du durcissement des politiques sur l’immigration du président Donald Trump, illustre une telle ouverture.

Des personnalités américaines de haute stature choisissent de plus en plus le Canada comme une destination de rêve pour leurs vacances, pour donner des conférences ou tout simplement pour s’inspirer de ses différentes politiques sociales jugées humaines et inclusives. Il en est ainsi des Clinton, d’Obama, et plus récemment de Bernie Sanders, en plus de tous ces Américains qui franchissent la frontière du pays, par pur plaisir, pour aller à la rencontre d’un peuple généreux et doté d’un sens élevé de l’hospitalité.

Tenez ces autres réactions des Américains, à titre d’illustration de leur engouement pour le Canada :