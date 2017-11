Ceux qui prescrivent, préparent, ou distribuent les médicaments peuvent nous induire en erreur et causer notre mort !

Il arrive que des personnes perdent la vie à la suite d’une prise de médicaments, soit parce que les doses ont été mal indiquées, soit parce que le patient n’a pas su lire et comprendre son ordonnance et s’est attribué la dose mortelle, ou parce qu’en amont, le médicament a été mal préparé, etc.

« Une médication sans erreur »

Les préjudices découlant d’une mauvaise prise de médicaments sont graves pour les patients. Ceux-ci peuvent voir leur état de santé se compliquer davantage, au point de conduire à leur décès.

Il est tout à fait possible de relever le défi d’assurer une « prise de médicaments sans erreur ». C’est l’objectif de la campagne de l’Institut canadien pour la sécurité des patients, en partenariat avec l’OMS.

Aussi bien les patients que les professionnels du domaine de la santé ont un rôle à jouer dans les efforts pour réduire les préjudices évitables liés à la prise de médicaments.

Les patients, dont la santé est directement en jeu lorsqu’il est question de la prescription et de la prise de médicaments, doivent apprendre à lire et à interpréter les informations sur leurs ordonnances médicales, car au Canada, il se pose un réel problème en ce qui concerne la littéraire tout court, et la littéraire médicale en particulier.

En 2014, ce sont tout 48 % des adultes canadiens qui ont des compétences insuffisantes en littératie, ce qui représente une augmentation significative en dix ans. — en ce qui concerne la litteratie en sante, environ 60 % des adultes et 88 % des personnes âgées au Canada affichent un faible niveau de littératie en santé.

Avec des capacités aussi peu développées de pouvoir lire, comprendre et interpréter des informations en santé, les conséquences peuvent être désastreuses, au plan social, pour les concernés. C’est ainsi qu’il est nécessaire de répondre à l’appel « Connaitre, Vérifier et Demander » que lance l’institut canadien pour la sécurité des patients.

Au Canada, les incidents préjudiciables associés à la prise de médicaments se classent parmi les plus fréquents. © Radio-Canada

« Connaitre, Vérifier et Demander »

Marguerite Armutlu est responsable du programme de l’amélioration de la sécurité des patients à l’institut canadien pour la sécurité des patients.

C’est cet Institut qui dirige au Canada la campagne mondiale de l’OMS « Connaitre, Vérifier et Demander ».

C’est un défi de l’Organisation mondiale de la santé pour réduire de 50 % en 5 ans le niveau de préjudices graves et évitables reliés aux médicaments.

Selon Mme Armutlu l’importance de ce défi dans la lutte contre les préjudices découlant d’erreurs sur les ordonnances motive l’appel à l’action de l’OMS qui invite les patients et les familles à être prêts à poser de bonnes questions à leurs médecins, en ce qui concerne les changements sur leurs ordonnances, les surveillances nécessaires et les suivis.

L’institut prodigue à ce sujet des conseils dans des documents disponibles sur son site Internet en plus de 30 langues.

Marguerite Armutlu pense que comme pays, le Canada peut faire mieux qu’observer impuissant, le désastre qui se produit actuellement avec de nombreux Canadiens qui décèdent chaque année, à la suite d’une mauvaise prescription ou d’une interprétation erronée de leurs ordonnances médicales.

Elle annonce la mise en place prochaine d’une stratégie nationale en vue de la mise en œuvre au Canada du programme « Connaitre, Vérifier et Demander », car les problèmes qui surviennent, que ce soit de la part de ceux qui prescrivent ou des patients, sont involontaires, mais peuvent être évités.

C’est ainsi qu’en impliquant toute la société, les patients, les familles, les médecins, les pharmaciens et autres personnels qualifiés du domaine de la santé, il est possible d’amoindrir les risques et de réduire la mortalité reliée aux erreurs médicamenteuses.

Il s’agit d’erreurs qui, selon l’OMS, constituent l’une des principales causes de blessures et de préjudices évitables dans les systèmes de soins de santé, partout dans le monde, et qui représentent un fardeau financier de 42 milliards de dollars (USD) par année.