Hommage en animation à Kensington Market, lieu d’accueil des immigrants par excellence

La toute première Minute du patrimoine animée de Historica Canada est un hommage à un magasin emblématique du Marché Kensington de Toronto, le commerce de volaille kasher du marché. Il est à noter que le marché n’est qu’une petite partie du quartier, qui porte le même nom, qu’au fil du temps a été transformé par de nouvelles générations de nouvelles cultures. De plus, en novembre 2006, Kensigton Market est devenu lieu historique national du Canada. Cette nouvelle Minute du patrimoine souligne le rôle du Marché Kensington et des communautés similaires à travers le pays, qui fournissent aux nouveaux arrivants une première entreprise, et une première maison, au Canada. Cette histoire d’immigration est la 88e vignette de la collection des Minutes du patrimoine.

« Chaque vague de nouveaux arrivants a formé le Marché Kensington de la même façon que les immigrants continuent aujourd’hui à transformer le Canada. Cette minute rend hommage à ces contributions dans l’un de nos formats les plus uniques à présent. » Anthony Wilson-Smith, président et chef de la direction de Historica Canada. «

Marché Kensington dans l’Histoire

Ce sont les premières vagues d’immigration juive venant d’Europe qui ont mis en place d’importantes transformations de ce quartier originalement résidentiel au cours du XXe siècle. Les juifs ont en effet changé l’usage des maisons victoriennes en magasins. Parmi ces immigrants se trouvait Chaskel Goldlist, qui a ouvert un magasin de volaille kasher dans le marché. Son petit-fils, Michael Goldlist, a écrit le scénario de cette Minute qui dépeint l’évolution du magasin au cours de cinq décennies.

L’entreprise de poulets vivants de Morris Zamonsky sur l'avenue Kensington, à Toronto, en 1922. Dans les années 1920, les étals devant les maisons prennent la relève des charrettes. Des poulets vivants sont vendus dans le marché Kensington jusqu’en 1982. Photo : © John Boyd, avec la permission de Bibliothèques et Archives Canada

Au début des années 1900, le marché juif était un microvillage qui offrait tous les services de base de la communauté juive qui y vit. En yiddish, pareil marché est dénommé shtetl. Les vendeurs y vendaient des poulets, des canards et des poissons vivants, des cornichons et des harengs saumurés, ainsi que du fromage kascher fait maison. Il s’agisait alors d’un lieu de rassemblement communautaire sécuritaire, bien qu’on rapporte des bandes antisémites qu’y pénètrent parfois les frontières de ce quartier dynamique.

À l’époque, un emploi dans un lieu de travail non juif implique de travailler le samedi. Occuper un tel emploi est donc impossible pour les juifs orthodoxes pratiquants de Toronto, le samedi étant le sabbat, ou jour de repos. En établissant le marché Kensington, ils tentent de gagner leur vie et de maintenir leur autonomie, et ce, sans compromettre leur foi. Le quartier sert non seulement les immigrants juifs, mais également les communautés italienne, ukrainienne, noire et hongroise. La discrimination envers ces groupes est alors répandue hors du milieu accueillant et tolérant de Kensington.

King of Kensington

En 1974, la Canadian Broadcasting Corporation (CBC), le penchant de Radio-Canada en anglais, présentait une nouvelle émission de télévision directement dans le marché Kensington intitulée King of Kensington. C’était alors la première fois que le diffuseur public donne une place d’importance au caractère pluriculturel et multiethnique du Canada. L’émission était très populaire et attirait de 1,5 à 1,8 million de téléspectateurs chaque semaine jusqu’à sa quatrième saison. Elle est diffusée jusqu’en 1980.