Plus d’emplois que prévu au Canada en octobre, surtout des postes à temps plein

Plus d’emplois que prévu ont été crées en octobre au Canada. Statistique Canada a rapporté vendredi que l’économie avait ajouté 88 700 emplois à temps plein le mois dernier, mais qu’elle avait perdu 53 400 emplois à temps partiel.

Cependant, selon la Banque du Canada, les salaires qui ont affiché leur plus forte hausse en 18 mois représentent un signe que le ralentissement du marché du travail pourrait se resserrer malgré une forte croissance de l’emploi au cours de la dernière année.

Une nouvelle étude de l’agence des statistiques intitulée « Établir le lien entre l’offre et la demande de main-d’œuvre : le chômage et les postes vacants », rassemble des données de l’Enquête sur les postes vacants et les salaires (EPVS) ainsi que de l’Enquête sur la population active (EPA) afin de dresser un portrait plus complet de l’offre et de la demande de travail.

Taux de chômage au Canada entre Octobre 2012 et Octobre 2017

Les postes vacants ne correspondent pas toujours au niveau de scolarité des chômeurs

Selon l’étude de Statistiques Canada, près de la moitié de tous les chômeurs possédaient au moins un grade ou un diplôme d’études postsecondaires. Cependant, plus des deux tiers des postes vacants n’exigeaient pas plus qu’un diplôme d’études secondaires, ce qui indique un possible décalage entre les compétences des chômeurs et les postes vacants.

Si les chômeurs ayant fait des études universitaires limitaient leur recherche d’emploi aux postes nécessitant des études universitaires, on compterait plus de 5,9 chômeurs diplômés universitaires par poste vacant.

La Banque du Canada reste prudente

Récemment, la banque centrale du pays invoquant la nécessité de supprimer les mesures de relance monétaire à mesure que l’économie se renforçait, a haussé les taux d’intérêt en juillet et en septembre et a annoncé qu’elle examinerait de près les données avant de décider si elle repartirait à la hausse.

Les salaires horaires moyens ont augmenté de 2,4% par rapport à l’année précédente, soit la plus forte augmentation d’une année à l’autre depuis avril 2016.

La Banque du Canada a déclaré la semaine dernière que diverses mesures de croissance des salaires sont restées en deçà de leurs moyennes historiques.

Le dollar canadien s’est rapidement élevé à 1,2728 $ CA contre le billet vert, soit 78,57 cents américains, en hausse par rapport aux 1,2829 $ canadiens, ou 77,95 cents américains avant la publication du rapport.

Les données commerciales distinctes pour le mois de septembre ont été beaucoup plus moroses, ce qui a peut-être tempéré l’enthousiasme de la banque centrale pour une troisième hausse rapide des taux.

Statscan a déclaré que le déficit commercial est demeuré à 3,18 milliards de dollars canadiens (2,50 milliards de dollars), les importations et les exportations ayant chuté pour un quatrième mois consécutif.

Les analystes d’un sondage Reuters avaient prévu un déficit de 3,00 milliards de dollars canadiens. Depuis que Statistique Canada a commencé à compiler des données commerciales en 1946, les exportations et les importations n’ont jamais diminué pendant quatre mois consécutifs.