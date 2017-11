Événement « Talent 2017 » à l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal

« Être directrice d’un atelier lyrique d’une compagnie d’opéra, c’est être une accompagnatrice. Être un passeur d’une tradition vieille de 400 ans, mais qui est encore toute jeune en potentiel. Au fond, c’est d’accueillir ces jeunes gens-là, qui ont déjà une formation très élaborée, et de voir ce qu’on peut leur apporter pour peaufiner leur art et pour aussi faire sortir d’eux ce qu’il y a d’original, d’exclusif. » Chantal Lambert, directrice de l’Atelier lyrique à l’Opéra de Montréal

Secret encore trop bien gardé, l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal propose depuis 1980 des résidences d’artistes pour chanteurs d’opéra, pianistes-chefs de chant et metteurs en scène.

Ce tremplin professionnel au sein de l’Opéra de Montréal vise à outiller adéquatement les jeunes artistes dans tous les aspects de la carrière : technique vocale, interprétation musicale et dramatique, diction lyrique, langues, santé, préparation mentale à la performance, fiscalité, image professionnelle, etc.

Talent 2017 à la Salle-Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts de Montréal

Talent 2017, le mercredi 15 novembre, salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, Montréal © Facebook

L’Opéra de Montréal tiendra son tout premier gala pour les auditions nationales de l’Atelier lyrique le mercredi 15 novembre à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts.

L’événement Talent 2017, réunira plus de trois cents hauts dirigeants des milieux philanthropique, corporatif et culturel et célébrera la relève lyrique canadienne dans une soirée en soutien à l’Opéra de Montréal et l’Atelier lyrique.

Les finalistes des auditions nationales pour l’Atelier lyrique, sélectionnés parmi plus de 120 artistes à travers le pays, se disputeront une place dans notre prestigieux programme d’artistes en résidence.

Les onze finalistes sont Sarah Bissonnette (Montréal), Florence Bourget (Montréal), Georgia Burashko (Toronto), Spencer Britten (Vancouver), Marcel D’Entremont (Montréal), Brenden Friesen (Toronto), Olivier Gagnon (Lévis), Anna-Sophie Neher (Montréal), Andrea Nunez (Toronto), Elisabeth Polese (Toronto) et Daniel Thielmann (Toronto).

L’Opéra de Montréal

Fondé en 1980 et basé à Montréal, l’Opéra de Montréal est la plus importante maison lyrique francophone en Amérique du Nord. Chaque saison, près de 50 000 spectateurs franchissent ses portes.

Chantal Lambert, directrice de l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal, parle de sa passion pour l’art lyrique et pour les talents émergents au micro de Raymond Desmarteau.