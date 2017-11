Loreena McKennitt lance une chanson en hommage aux soldats morts à Vimy

L’auteure-compositrice-interprète canadienne Loreena McKennitt a mis en ligne une chanson sur l’amour, le dévouement et le sacrifice des familles pour souligner le jour du Souvenir.

L’inspiration de cette chanson, intitulée Breaking of the Sword, lui est venue en avril dernier, lors d’une cérémonie au Mémorial national du Canada à Vimy, à l’occasion du 100e anniversaire de la bataille historique de la crête de Vimy.

Ce qui se dégage de cette chanson est à mon avis intemporel et universel. Loreena McKennitt

Pour cet enregistrement, elle est accompagnée de la Musique centrale des Forces armées canadiennes, d’Ottawa, et du Stratford Concert Choir, établi à Stratford, en Ontario.

L’origine du titre de l’œuvre

Le titre de la chanson est aussi celui d’un groupe de personnages sculptés qui font partie du Mémorial de Vimy, appelés les Défenseurs, plus précisément ceux qui représentent la Rupture de l’épée. Le Mémorial national du Canada à Vimy est constitué de 20 statues allégoriques. La plus grande, appelée Esprit du Canada, évoque un jeune pays qui pleure ses enfants.

Lorsque j’ai vu la statue Esprit du Canada, la tête penchée sous le poids de la douleur, je l’ai trouvée très émouvante et puissante. Lorsqu’une personne perd un enfant, le monde entier est envahi par le sentiment inimaginable de perte et de regret que cette personne éprouve. Ce sentiment transcende les frontières, les différences culturelles et même le temps. Loreena McKennitt

Fonds Appuyons nos troupes

Depuis le vendredi 3 novembre, la chanson Breaking of the Sword est vendue uniquement en version numérique par iTunes, Amazon Music Unlimited, Apple Music, Spotify, Google Play Music et d’autres détaillants numériques.

Le produit des ventes effectuées au Canada sera versé au Fonds Appuyons nos troupes. Ce fonds permet d’offrir un soutien financier et de l’aide aux militaires des Forces armées canadiennes, actuels et anciens, de même qu’à leur famille.

Loreena McKennitt, dont le répertoire celtique éclectique s’inspire du pop, du folk et de la musique du monde, a vendu plus de 14 millions d’albums dans le monde. Ses enregistrements lui ont valu un disque d’or, un disque platine et un disque double platine dans quinze pays, répartis sur quatre continents. L’artiste a été en nomination à un prix Grammy et a remporté deux prix Juno, de même que le prix international d’excellence de la revue Billboard.

Breaking of the Sword (traduction, adaptation)

C’était un beau matin d’avril de fin de gel

Que toi, mon fils, tu as vu le jour

Puis un jour, tu as répondu à l’appel

Et mon cœur en fut déchiré d’amour

Enfant, tu as connu l’étable et les prés

Adolescent, tu parcourais les champs

Mon fils, tu travaillais à mes côtés

Ton pays criait « à l’aide », de pleurs et de sang

REFRAIN

Tu as entendu l’appel du pays

Tu as entendu l’appel du roi

Un jour, tu es parti de chez toi, ici

Et c’est ce moment qui vit en moi

Je me revois là sur le quai de la gare

Où nos regards se sont croisés une dernière fois

Ce moment d’éternité, cher fils, jamais ne m’égare

Il restera gravé en moi telle une croix

Est-ce une grâce pour une mère éplorée

Que le pays soit vraiment libre?

Tu as laissé la vie là-bas à la guerre

Pour nous tous, pour l’humanité

Debout ici, je suis près de ta tombe

Alors que les oiseaux du printemps sont rentrés

Mon fils, mon enfant, je t’aime à cœur rompre

Et jusqu’à mon dernier souffle, je t’aimerai

REFRAIN

Tu as entendu l’appel du pays

Tu as entendu l’appel du roi

Un jour, tu es parti de chez toi, ici

Et c’est ce moment qui vit en moi

RCI, www.LOREENAMCKENNITT.com/vimy, Anciens combattants Canada