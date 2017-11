Montréal: le maire sortant Denis Coderre fait des adieux touchants

Le passage de Denis Coderre à la tête de la plus importante ville du Québec n’aura duré que 4 ans.

Dimanche dernier, lors d’élections municipales tenues partout au Québec, une majorité d’électeurs lui ont préféré Valérie Plante de Projet Montréal pour diriger la métropole québécoise. Une défaite que M. Coderre a eu du mal à encaisser et dont il se tient responsable.

Lors de ses adieux à la politique municipale, il a tenu à remercier ceux qui ont travaillé avec lui et a dressé le bilan de son passage à la mairie :

« Déjà, de m’endurer, c’était quelque chose. Moi ce que je veux qu’on retienne, c’est que Montréal est une ville exceptionnelle et qu’on y aura contribué. Vous savez, Montréal avait un problème d’estime de soi, un problème de dignité. Et puis il y avait beaucoup de cynisme. On parlait de corruption, je disais à la blague que j’ai battu un record, quatre ans de suite sans enquête, prison ou démission. On a quand même ramené cette stabilité… maintenant la population va juger par la suite.»