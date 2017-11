Fisrt Avenue, de Ladysmith en Colombie-Britannique : plus belle rue 2017 du Canada

Laydysmith.

Avouez que le nom est joli pour une ville.

Cette petite municipalité d’un peu plus de 7 000 habitants, qui se trouve sur l’île de Vancouver à quelque 90 km au nord de la capitale provinciale, Victoria, vient de voir sa rue principale, First Avenue, déclarée « la plus belle rue 2017 du Canada » par l’Institut canadien des urbanistes.

Un titre tout à fait inattendu pour le maire de l’endroit, Aaron Stone, mais qui souligne l’attachement communautaire au cœur du tissu social de sa ville.

Un style architectural de « livre de contes »

Avec ses édifices historiques – entendons-nous, le Canada est un pays jeune, la notion d’historique doit être considérée sous cet angle – ses boutiques aux façades colorées, ses petits restaurants sympathiques, Ladysmith a tout le charme d’une petite ville canadienne avec un grand échiquier en son centre.

Beaucoup d’heures de bénévolat

Il aura fallu des milliers d’heures de bénévolat et la collaboration des propriétaires pour restaurer le cœur de la ville.

So many people have told me that they used to think Ladysmith is just a few gas stations on the highway, but only a short block away from the highway is one of the best maintained and historical downtowns.

(Trad. : J’ai tellement entendu de gens me dire qu’ils avaient cru que Ladysmith ne consistait qu’en quelques stations-service le long de l’autoroute… Pourtant, à quelques pas de l’autoroute, se trouve un centre-ville historique des mieux préservés.)

Aron Stone, maire de Ladysmith