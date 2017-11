Nouveau-nés : les Canadiens pourront étaler leurs congés parentaux sur une plus longue durée

Le gouvernement canadien modifie les règles des congés parentaux dès le 3 décembre.

Les parents pourront ainsi étaler leurs prestations fédérales de congés parentaux sur une plus longue période.

Les nouveaux parents admissibles à ce programme auront davantage de flexibilité pour choisir quand ils souhaitent reprendre le travail. Ils pourront toucher jusqu’à 18 mois de prestations d’assurance-emploi après la naissance d’un enfant.

Toutefois, le montant total de leurs prestations n’augmentera pas. Le même montant alloué pour 12 mois sera étalé sur 18 mois. Les prestations passeront ainsi de 55 % du salaire à 33 %.

Le programme fédéral actuel permettait aux nouvelles mamans de toucher des prestations pendant un maximum de 17 semaines, mais offrait aussi aux deux parents la possibilité de se partager une plage supplémentaire de 35 semaines.

Une promesse électorale

Les libéraux promettaient depuis longtemps de modifier les règles qui encadrent le programme fédéral de congés parentaux.

Lors de la dernière campagne électorale fédérale en 2015, le Parti libéral s’était engagé à permettre aux nouveaux parents de prendre jusqu’à 18 mois de congé parental et, ainsi, de répartir leurs prestations sur cette période élargie.

La ministre du Travail avait également dit qu’elle souhaitait créer spécifiquement un congé pour les pères, un programme similaire à celui du Québec. Cette proposition a fait l’objet depuis de consultations auprès des Canadiens.

Le saviez-vous?

– Une étude publiée en 2016 suggérait que le programme fédéral de congés parentaux laissait en plan les deux cinquièmes des mères, dont la plupart sont à faible revenu — marquant une fracture importante entre les familles « riches en congés parentaux » et les familles « pauvres en congés parentaux ».

– Plus de 65 % des femmes gagnant plus de 30 000 $ pouvaient bénéficier du programme en 2013, mais ce chiffre chutait à 37 % pour les salariées gagnant moins de 30 000 $.

– Ce rapport indiquait que 41 % des mères hors du Québec n’étaient pas admissibles au régime gouvernemental canadien, parce qu’elles n’avaient pas assez d’heures d’emploi assurables.

– Au Québec, qui dispose de son propre système de congés parentaux, moins de 11 % ne répondaient pas aux critères.