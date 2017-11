Horizon 2050 : des phénomènes climatiques extrêmes de plus en plus fréquents

Des étés de plus en plus chauds, voilà ce qui nous attend pour les prochains vingt ans en raison de l’activité humaine et de ses effets sur les changements climatiques.

Telle est la conclusion à laquelle arrivent les chercheurs du consortium sur les impacts climatiques du Pacifique (Pacific Climate Impacts Consortium) de l’Université de Victoria en Colombie-Britannique.

Le climatologue Francis Zwiers y démontre que des étés très chauds ont une incidence de 70 fois supérieures de se produire à l’avenir qu’au cours des 40 dernières années.

Donc, toujours selon le professeur Zwiers, à compter de 2050, les étés seront plus chauds que tous les étés que nous avons connu à ce jour.

Pour arriver à cette conclusion, M. Zwiers a étudié l’indice de température au thermomètre-globe mouillé, une mesure utilisée notamment quand vient le temps de déterminer les niveaux sécuritaires d’exposition au soleil pour les travailleurs en extérieur.

Une évidence « évidente »

« The evidence is very clear that we humans are raising the temperature of the planet by emitting more greenhouse gas into the atmosphere. »

(Trad.: C’est on ne peut plus clair, nous, les humains, avons fait augmenter la température de la planète en émettant de plus en plus de gaz à effet de serre.)

Francis Zwiers, climatologue