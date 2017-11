Habiter le monde par-delà les nations, les frontières et les murs…

« Habiter le monde, c’est se concevoir comme appartenant à un espace plus large que son groupe ethnique, sa nation… c’est pleinement habiter les histoires et les richesses des cultures plurielles de l’humanité. Nous habitons le monde de manière inégalitaire, différentiée, parcellaire, compartimentée. Nous devrions l’habiter pleinement, car ce monde est nôtre (de manière indivisible). »

Né en 1972 à Niodior, au Sénégal, Felwine Sarr est né sans frontières. Voilà pourquoi on ne voit ni divisions ni limites dans tout ce qu’il est et ce qu’il entreprend. Il passe sans détour et avec légèreté de son rôle d’écrivain à celui d’économiste ou de musicien. M. Sarr s’intéresse au monde en tant qu’entité unie, indivise. À son avis, les êtres humains ont plus en commun les uns avec les autres qu’on nous l’a appris à l’école.

Dans cet extrait de la conversation que nous avons eue avec lui jeudi lors de son passage au Salon du livre de Montréal, il explique pourquoi les frontières n’ont plus de pertinence, et ce, de tous les points de vue, même politique et économique, dit-il. Pour M. Sarr, il est possible d’envisager le monde autrement :

Le mur qui divise l’Israel de la Bande de Gaza © JACK GUEZ/AFP/Getty Images

Si comme il le pense les frontières n’ont plus de pertinence, que répond cet homme, doyen de la Faculté d’économie et de gestion de l’Université Gaston Berger, aux divers mouvements nationalistes et indépendantistes du monde qui revendiquent le respect de leur langue, leur histoire, leur culture ? Dans sa réponse, il évoque le fait que oui, nous sommes en effet, tous nés au sein d’une culture, mais que celle-ci évolue et se transforme… À son avis, nos semblables ne sont pas ceux qui nous ressemblent par la couleur de la peau ou la langue parlée, mais plutôt par l’humanité.

Des enfants musulmans Rohingya du Myanmar regardent à travers le mur en paille qui entoure le camp de refugiés où ils vivent à Balukhali au Bangladesh © FRED DUFOUR/AFP/Getty Images

Depuis quelque temps, le Canada et le monde sont témoins du manque de nuances dans les discours en ce qui concerne les cultures, les nations, les immigrants, les réfugiés. Monsieur Sarr est convaincu que pour éviter de tomber dans le piège des extrêmes, il faut alimenter nos imaginaires. Pour lui, tous ceux qui travaillent dans les milieux de la représentation comme c’est le cas des comédiens, cinéastes, artistes visuels, journalistes, éducateurs jouent un rôle essentiel dans la création et l’alimentation des imaginaires pluriels et diversifiés, dans lesquels tout le monde trouve sa place.

Deux femmes regardent un graffitti dessiné sur l’ancien mur de Berlin © Sean Gallup/AFP/Getty Images