Star Wars Battlefront II n’est-il pas recommandé aux mineurs?

Star Wars Battlefront II, le nouveau jeu vidéo basé sur le légendaire film, a suscité beaucoup de remous et de polémiques : les mineurs peuvent-ils jouer à Star Wars Battlefront II? Faut-il payer des milliers de dollars pour gagner le jeu et battre notamment le « vilain » Palpatine? Des questions posées par de nombreux utilisateurs qui n’ont pas caché leur mécontentement sur cette dernière version tant attendue de Star Wars.

Le lancement du nouveau jeu Star Wars Battelfront II est entaché par de vives critiques de nombreux amateurs du jeu vidéo et particulièrement par les inconditionnels de ses éditions précédentes.

Ils reprochent aux concepteurs du jeu le coût jugé exorbitant et le temps qu’il faut pour gagner au jeu Star Wars Battelfront II : un temps fou, estimé à au moins à 40 heures de jeu pour débloquer les « héros/vilains » et de savourer une victoire finale.

Pour les joueurs qui veulent avancer plus rapidement, l’éditeur du jeu AE leur offre deux options :

La voie rapide : en achetant des crédits payants qui leur coûteront jusqu’à 2100 $ pour en finir en quelques heures avec les « héros/vilains » les plus coriaces comme Chewbacca.

Les « loot boxes » : des jetons coûtant quelques dollars qui donneront au joueur un accès aléatoire à des moyens efficaces pour battre les vilains de Star Wars.

Les caractéristiques de cette option économique (achat de jetons, gain de crédits) qui s’apparente à un jeu de hasard posent un problème d’ordre juridique : les mineurs, qui représentent une frange importante de la clientèle du Star Wars Battlefont II, ont-ils le droit de s’en procurer? Les autorités belges ont ouvert une enquête à cet effet pour statuer si ces « loot boxes » sont en fait une « machine à sous » virtuelle, donc interdite par la loi aux mineurs. Les autorités belges ont exprimé également leurs craintes sur les impacts addictifs de ces « crédits de jeu pas chers et obtenus par hasard ». Un avis qui n’est pas partagé par l’ESRP, son équivalant aux États-Unis, qui considère que les «loot boxes » ne sont pas une loterie comparable à un jeu de hasard en ligne. Leur achat est donc légal pour les mineurs.

Les autorités de régulation du jeu dans les provinces canadiennes ne se sont pas encore prononcées sur ce sujet.

Devant des critiques virulentes des joueurs et des évaluations peu élogieuses dans des sites de jeu de vidéo spécialisés et influents, l’éditeur EA a rétropédalé en baissant le coût des crédits de 75 % et en révisant le « scénario du jeu pour le rendre plus fluide sans affecter un niveau de défi élevé ».

Après cette révision, le nombre de crédits désormais exigés pour débloquer les « héros/vilains » du jeu Star Wars Battelfront II est de :

5000 crédits : Iden version

10000 crédits : Palpatine, Chewbacca et Leia Organa

15 000 crédits : Luke Skywalker et Dark Vador

