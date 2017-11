Migrations d’avant et migrations d’aujourd’hui – différences et similitudes

Spécialiste des identités et des mouvements migratoires francophones, le professeur Yves Frenette de l’Université de Saint-Boniface à Winnipeg, croit que les migrations de nos jours sont similaires à toutes celles du passé. Il y a certes des différences notables comme la religion et la culture, mais de façon générale, les migrations peu importe quand et peu importe où, répondent à de déclencheurs communs : la recherche d’un meilleur avenir et de tranquillité.

Dans le but donner un peu de perspective concernant les migrations, une fois par semaine depuis le mois de septembre dernier Yves Frenette dicte une série des conférences sur les migrations francophones dans les Amériques dès le 17e siècle à aujourd’hui dans le Musée canadien pour les droits de la personne au Manitoba.

Nous avons eu l’occasion de lui parler ce mercredi. On lui a demandé quel était son objectif lorsqu’il a pensé à ces conférences. Il explique dans cet extrait que l’Histoire nous rappelle que les Canadiens qui se considèrent de souche ont tous des ancêtres qui, eux aussi, étaient des immigrants. Yves Frenette pense que ces conférences c’est une manière pour lui de mettre les choses en perspective :

Tel qu’entendu, on peut reconnaître des similarités entre les diverses vagues d’immigration francophones dans le continent américain. Mais quelles seraient donc les différences les plus évidentes entre les vagues de migrants qui arrivent aujourd’hui et celles des franco-canadiens aux États-Unis ou ailleurs? Yves Frenette :

La série des conférences prononcée par M. Frenette a abordé les migrations francophones depuis la Nouvelle-France, en passant par la migration des francophones aux États-Unis et au Brésil pour finalement arriver à celles qui viennent aujourd’hui d’Afrique, d’Asie ou des Antilles au Canada.

En ayant fait un aussi vaste tour sur la question, qu’est-ce qu’on peut retenir de la série ? Selon Yves Frenette, il ne faut pas oublier que lorsqu’on est francophone nord-américain, on a trois options d’identité, soit que l’on est immigrant soi-même, que l’on est fils ou fille d’immigrant ou encore, que nos ancêtres sont des immigrants :