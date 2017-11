Internet à deux vitesses et discriminatoire

De nombreux internautes et des géants du Web, dont Google, Facebook et Amazon, et le créateur du web, Tim Berners-Lee, ont exprimé leur colère face à l’intention de l’administration Trump d’abolir la « neutralité du Net » qui garantit une circulation libre et sans discrimination du contenu du Web.

Ajit Pai, le patron de la FCC (Federal Communication Community, l’autorité de régulation des communications et des médias qui est l’équivalent du CRTC) a annoncé qu’il présentera aux membres de ce comité, le 14 décembre prochain, une directive qui abolira la neutralité du Net, ce qui a soulevé un tollé auprès des internautes, des politiciens, des défenseurs des droits de consommateurs et des organismes de défense des libertés individuelles, ainsi qu’à Silicon Valley.

Qu’est-ce que la neutralité du Net ?

C’est un droit historique inhérent à la naissance du Net qui empêche toute discrimination quant à la source et à la destination du contenu qui y circule. Chaque internaute a ainsi droit au même accès au contenu d’Internet.

Conséquences de la disparition de la neutralité du Net

Les fournisseurs du service Internet (FSI) pourront ainsi, à titre d’exemple, facturer aux internautes des extras sur du contenu jugé gourmand en bande passante, comme le visionnement des séries en streaming sur Netflix et les vidéos sur You Tube.

Les FSI peuvent également filtrer ou orienter le contenu qu’ils veulent promouvoir sur le Web pour des raisons idéologiques, commerciales ou partisanes : par exemple, du contenu de la droite politique peut être gratuit, tandis que l’accès à des opinions du spectre politique opposé peut être payant, et vice versa.

Dans ces conditions, les producteurs et éditeurs de contenu doivent négocier avec les fournisseurs de services Internet des « bouquets de contenu » (comparables à certains égards aux bouquets de chaînes de télévision). Les internautes se trouveraient ainsi devant un Web cloisonné et pas ouvert, « un Internet à deux vitesses », comme l’a qualifié Tim Lee, le créateur du Web, où les internautes devraient continuellement payer pour un bien considéré comme public et libre d’accès. Ces principes seraient graduellement et sérieusement remis en question par des pouvoirs politiques et des intérêts corporatistes.

« C’est un cadeau pour les géants des télécoms, ces compagnies les plus détestées par les consommateurs, qui, avec cette mesure, peuvent discriminer, bloquer, facturer le contenu qu’ils veulent, au grand dam du consommateur », a commenté le porte-parole de l’association de protection des consommateurs américains.

Ajit Pai, qui est un républicain nommé par le président Trump, justifie cette déréglementation par une vision libertaire de l’Internet où l’État ne devrait pas intervenir. Les télécoms pourront ainsi, selon Pai, investir dans la modernisation des réseaux. Un argument réfuté par plusieurs analystes qui croient que les télécoms font assez de profits avec les abonnements Internet qui leur permettent d’absorber le coût de ces investissements.

Rappelons que Pai, qui défend farouchement ce projet, est un ancien employé du service politique du géant des télécoms Verizon. Il est épaulé dans cette initiative par des membres du FCC, nommés dernièrement par Trump et qui étaient membres de l’Americain Entreprises, un think tank pro-entreprises qui milite pour la déréglementation de l’Internet. D’où la crainte des internautes américains qui estiment que cette directive annoncée en pleine préparation pour le Thanksgiving aura de fortes chances d’être adoptée le 14 décembre prochain.

Neutralité du Net : quel impact sur les Canadiens et sur les autres internautes non américains?

Le gouvernement du Canada continuera à respecter son engagement pour la neutralité du Net, a assuré le ministre canadien de l’Innovation.

En dépit de ces assurances, les internautes canadiens et non américains peuvent être touchés par la disparition de la neutralité du Net et auront les mêmes contraintes énumérées ci-dessus pour le contenu produit ou édité aux États-Unis.

En Europe, la neutralité du Net est protégée, jusqu’à nouvel ordre, par une loi européenne. Cette situation est jugée vulnérable par les défenseurs d’un « Internet ouvert et à accès égal », car elle sera à la merci des choix politiques.

Certains experts en droits des consommateurs croient que pour pérenniser la neutralité du Net, il faut qu’elle soit un droit constitutionnel.

Zoubeir Jazi