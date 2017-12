Ottawa veut rendre les technologies numériques plus accessibles aux Canadiens handicapés

Les Canadiens vivant avec un handicap pourront désormais avoir accès à des outils numériques grâce à un nouveau programme. Le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains, a lancé mercredi le Programme de développement de la technologie accessible, qui cofinancera, au cours des cinq prochaines années, des projets novateurs de mise au point de nouveaux appareils et technologies d’assistance et adaptatifs numériques.

« Les nouvelles technologies d’assistance et adaptatives aident les personnes handicapées à participer à la main-d’œuvre, mais on constate encore un fossé technologique dans nos collectivités. C’est pour cela que je suis heureux de lancer le Programme de développement de la technologie accessible. Il contribuera à combler cet écart technologique et à donner à tous les Canadiens des chances égales de décrocher les emplois bien rémunérés de la classe moyenne d’aujourd’hui et de demain. L’innovation ne porte ses fruits que lorsque tous les citoyens y participent. » -- Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

Les technologies d’assistance et adaptatives auxquelles on fait référence dans l’annonce gouvernementale comprennent les lecteurs d’écran, les claviers adaptés, les afficheurs braille dynamiques ainsi qu’une variété de logiciels et d’applications.

Dans de ce programme, dont l’investissement est de 23 millions de dollars, les entreprises du secteur privé, les organismes à but non lucratif et les instituts de recherche peuvent soumettre une demande de subvention pour développer des produits ou de projets qui aideront à surmonter ces obstacles, à réduire les coûts de mise au point des technologies d’assistance et adaptatives et à accroître l’employabilité des personnes handicapées.

Le but du Programme de développement de la technologie accessible est de rendre les personnes vivant avec un handicap plus autonomes puisqu’on espère qu’elles pourront obtenir les emplois auxquels elles aspirent.

Selon les résultats de l’Enquête canadienne sur l’incapacité que Statistique Canada a menée à l’automne 2012, plus de 11 % des adultes ont éprouvé un des trois types d’incapacité les plus répandus : douleur, mobilité ou flexibilité. Parmi ceux qui ont fait état d’au moins un de ces types d’incapacité en 2012, plus de 40 % ont éprouvé les trois types en même temps.

Mis à part ce nouveau programme annoncé mercredi, le gouvernement du Canada offre d’ores et déjà plusieurs services et d’avantages financiers aux personnes handicapées et à leur famille.

Radio Canada International avec le Ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et Emploi et Développement social Canada