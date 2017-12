Un couple de grues blanches de Calgary au secours de l’espèce

Deux jeunes grues blanches de Calgary en Alberta ont été relâchées cette semaine en Louisiane dans le cadre de la lutte entreprise contre l’extinction de l’espèce.

Les deux grues canadiennes sont nées au Centre de protection de la faune dévonienne (Devonian Wildlife Conservation Centre) du zoo de Calgary.

Les deux oiseaux ont été relâchés en Louisiane en compagnie de dix autres individus de l’espèce nés au Maryland, au Wisconsin et à La Nouvelle-Orléans.

Sauver l’espèce

Ces oiseaux font partie d’une expérience qui vise à « sauver l’espèce. »

Il y en aurait 72 en Louisiane.

Des oiseaux magnifiques

La grue blanche fait 1m80. Elle est l’oiseau capable de voler le plus grand d’Amérique du Nord… en plus d’être un des oiseaux les plus rares au monde.

En 1944, il ne restait que 21 individus. On en dénombre quelque 600 aujourd’hui dont 150 en captivité, les autres vivant à l’état sauvage.

Près de 350 de ces 450 forment la seule population naturelle, des oiseaux qui migrent annuellement des États-Unis (Texas) vers le Canada au printemps et à l’inverse à l’automne.

Quant à la centaine qui reste, ils ont appris à voler du Wisconsin vers la Floride en suivant des avions ultralégers.

Pour ce travail de sauvetage de l’espèce, le zoo de Calgary a reçu en 2016 un prix international remis par l’AZA, l’Association des zoos et des aquariums d’Amérique du Nord.

