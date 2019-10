¿Estará América Latina en la agenda del próximo gobierno canadiense?

Desde hace décadas Canadá mantiene vínculos con los pueblos y países de América Latina y el Caribe a través de sus agencias gubernamentales y organismos de cooperación internacional. Canadá coopera con los países y pueblos de la región a nivel político, económico y también a través de programas de desarrollo internacional. Pero en esta campaña electoral, ¿la región latinoamericana interesa a los políticos?

Canadá tiene siete acuerdos de libre comercio con países del hemisferio: Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Panamá, Perú y México (TLCAN) y ha concertado otros nueve acuerdos de promoción y protección de las inversiones extranjeras y más de 30 acuerdos de transporte aéreo con países de la región.

Además, entre 2006 y 2016, Canadá invirtió 6.060 millones de dólares en asistencia internacional para el desarrollo en la región a través de programas bilaterales e instituciones multilaterales.

A pequeña y gran escala, las regiones latinoamericana y canadiense están conectadas por medio de todas esas iniciativas.

¿Qué se puede esperar de los principales partidos políticos canadienses en cuanto a las relaciones con los países de las Américas, particularmente en ayuda al desarrollo?

El 1o de octubre pasado, el líder del Partido Conservador de Canadá, Andrew Scheer, dijo que de ser elegido primer ministro, reducirá radicalmente la ayuda canadiense a ciertos países. Aunque Scheer no mencionó específicamente a América Latina a principios del mes, el Consejo Canadiense para la Cooperación Internacional (CCCI) que representa a 80 organismos canadienses de ayuda al desarrollo, cree que esa postura del Partido Conservador puede afectar mucho las acciones de Canadá en la región.