Empresarias canadienses comparten su experiencia con estudiantes mexicanos

Simon Hoa y Zoonie Nguyen, empresarias e influenciadoras canadienses, participaron al Primer Congreso Internacional de Emprendimiento del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) Morelos, México, en septiembre pasado.

Fue ante decenas de estudiantes jóvenes y ambiciosos empresarios que hicieron sus presentaciones promoviendo el emprendimiento femenino y emprendimiento a través de los medios sociales, pero sobre todo, su presencia tenía como objetivo intercambiar con los participantes sobre las mejores maneras de vivir la pasión por los negocios en el mundo actual.

La conferencia magistral de Simone Hoa, tenía como objetivo dar algunos elementos de reflexión para que los alumnos puedan terminar una carrera profesional o crear una empresa exitosa, si así lo desean. La conferencia de la canadiense está basada en su propia experencia personal y profesional

Simone Hoa fundó Passion 2 Success Corp. en 2010. Se trata de una compañía enfocada en ayudar a las personas construir una carrera o crear un negocio basado en su pasión, visión y propósito personal para que puedan encontrar paz, felicidad y éxito en el proceso. Y para que trabajar sea un placer.

Hubo una época en que la vida de Simone era menos color de rosa. En 2004, estuvo al borde de la bancarrota, cuando se vio forzada a cerrar su empresa de distribución telas después de ser víctima de un fraude.

A pesar de lo difícil que le resultó en el momento, esta empresaria se embarcó entonces en un viaje de 5 años para reconectarse consigo misma para poder conocer su verdadera identidad y descubrir su nueva pasión, hablar en público. Cuando salió de esa transformación, fundó Passion 2 Success.

Hoy, a la edad de 70 años, esta mujer quiere demostrar que sin importar la edad o la situación, cualquier persona puede crear su propio éxito si cree plenamente en sí mismo y se compromete a crear la vida que desea.

¡[En México] nos divertimos y disfrutamos mucho! ¡Fue una experiencia única en la vida! Me impresionó mucho la ambición de los jóvenes mexicanos y su actitud con respecto a la educación. ¡Una oportunidad increíble para Zoonie y para mí!Simone Hoa Aubrey

Zoonie Nguyen, es fundadora y presidenta de Groupe Talentelle Inc., una empresa de formación e inspiración para mujeres profesionales y empresarias.

La canadiense dio dos pláticas en Morelos, México; «¡Elija su camino al éxito!» y «Cómo aumentar su visibilidad en línea con la comercialización del Web y los medios de comunicación social». Dice haber disfrutado mucho estar en contacto con los jóvenes estudiantes y empresarios mexicanos.