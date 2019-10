Expresidente Obama apoya a Trudeau en campaña electoral, reacciones divididas

En momentos finales de la campaña electoral en Canadá, el que fuera presidente por dos períodos de los Estados Unidos dijo que se enorgullecía de haber trabajado con el primer ministro Justin Trudeau.

El ex presidente Barack Obama tuiteó un respaldo al líder liberal Justin Trudeau y dice que espera que los canadienses le den a Trudeau «otro mandato» en el cargo.

Justin Trudeau es descrito como un líder eficaz y trabajador que se enfrenta a grandes problemas como el cambio climático.

“El mundo necesita su liderazgo progresivo ahora, y espero que nuestros vecinos del norte lo apoyen por otro período «, escribió Obama el miércoles por la tarde.

El respaldo de un ex presidente estadounidense es un evento raro, y posiblemente sin precedentes, en la política canadiense. Pero esta es la segunda vez que Obama habla para respaldar a un líder internacional desde que dejó el cargo. En mayo de 2017, Obama grabó un video en el que respaldó a Emmanuel Macron para la presidencia francesa.

Reacciones en Canadá de de otros líderes de partidos

El partido liberal promocionó el tuit de Obama entre los partidarios en un llamamiento de recaudación de fondos el miércoles por la tarde.

En una parada de campaña en Quebec el miércoles, Trudeau no respondió a una pregunta sobre si él o su equipo buscaron el respaldo, y solo dijo: «Aprecio las amables palabras y estoy trabajando duro para mantener nuestro progreso».

Cuando se le preguntó sobre el tuit de Obama mientras hacía campaña en Montreal, el líder del NDP, Jagmeet Singh, dijo que tenía mucho respeto por Obama, pero agregó que «a este respecto está equivocado».

«El Sr. Trudeau realmente ha decepcionado a la gente y ha elegido consistentemente ayudar a los poderosos y los ricos sobre los canadienses», dijo Singh, respondiendo «no» cuando se le preguntó si pensaba que el tuit de Obama dañaría la campaña del NPD.

También se le preguntó al líder conservador Andrew Scheer sobre el respaldo de Obama durante una parada de campaña en Ancaster, provincia de Ontario.

«Tengo millones de canadienses que me apoyan. No estoy muy interesado en lo que dicen los ex líderes extranjeros», dijo Scheer. «Estoy concentrado en terminar esta elección con fuerza y en armar y presentar mi plan para ayudar a los canadienses a salir adelante».

Cuando se le preguntó si creía que el tweet de Obama era apropiado, dijo: «Dejaré que los canadienses juzguen eso», y agregó que no especularía por qué Obama hizo el respaldo.

Las reacciones en las redes sociales han sido rápidas también, algunos han acogido con beneplácito el apoyo del ex presidente de Estados Unidos, mientras que otras lo han acusado de interferir en las elecciones canadienses.

CBC-Radio Canadá