CBC/Radio-Canada demanda legalmente al Partido Conservador de Canadá

Por medio de un comunicado, la presidenta y directora general (PDG) de Radio-Canada/Canadian Broadcasting Corporation, Catherine Tait, explicó este miércoles las razones por las cuales el radio-tele difusor público canadiense demandó legalmente al Partido Conservador de Canadá en plena campaña electoral. Los conservadores respondieron a la acción legal diciendo que CBC/Radio-Canada está incumpliendo las disposiciones de la agencia responsable de las elecciones en el país.

¿De qué se acusa al Partido Conservador?

Catherine Tait dijo comprender que la decisión de llevar a una entidad política ante los tribunales durante el periodo electoral puede plantea interrogantes pero que la intención «no es interferir en una elección, y mucho menos exponer a nuestros periodistas a críticas injustas». La intención, explicó, es justamente clarificar su imparcialidad ante el público lo más rápido posible.

Con múltiples extractos de contenido proveniente de varios programas en inglés de la CBC (At Issue de The National, Power and Politics, CBC Politics) el 4 de octubre, el Partido Conservador publicó un video en su sitio web, en Facebook y en YouTube, sin explicar el contexto de los extractos audiovisuales. Este video fue editado para dar la impresión de que se trataba de un solo segmento.

Además, el 7 y el 8 de octubre, el Partido Conservador publicó una serie de mensajes de Twitter en inglés y francés con extractos de videos del debate en inglés de los líderes del partido federal, uno de los cuales incluía el logotipo de la cadena de noticias CBC, al que el Partido Conservador añadió sus propios comentarios.

«El uso de nuestro contenido e imágenes de nuestros periodistas fuera de contexto puede dar la impresión de que CBC/Radio-Canadá apoya los mensajes presentados en los anuncios. Peor aún, está utilizando nuestra reputación de confianza e imparcialidad para dar legitimidad a una posición partidista, lo que podría socavar la confianza pública. Y esta práctica es particularmente peligrosa en el mundo digital, donde los medios de comunicación están siendo atacados cada vez más por las partes interesadas que quieren debilitar el apoyo a la información creíble y fiable.Este uso inapropiado de nuestro contenido podría distorsionar nuestro papel imparcial en el proceso político.»Catherine Tait, Presidenta y Directora General de Radio-Canada/CBC

CBC/Radio-Canadá escribió al Partido Conservador para recordarle las reglas y pedirle que deje de utilizar el contenido de CBC/Radio-Canadá en su publicidad política y sus mensajes partidistas.

«El partido no cumplió. Fue sólo después de que indicamos que íbamos a solicitar una orden judicial que el Partido puso fin a este uso mediante la eliminación de anuncios y mensajes de Twitter el 10 de octubre.»Catherine Tait, Presidenta y Directora General de Radio-Canada/CBC

¿Cómo reaccionó el Partido Conservador a la acción legal en su contra?

Según un comunicado publicado en su sitio internet, el Partido Conservador argumenta que los 17 segundos de clips de CBC en el video incluyeron al analista Andrew Coyne del diario National Post hablando de cómo Justin Trudeau «violó la ley». Y a un reportero de CBC cuestionando por qué los Liberales le proporcionaron a Loblaws $12 millones en dólares de impuestos para instalar nuevos refrigeradores.

«CBC es una entidad financiada por los contribuyentes, encargada de cubrir esta elección de manera justa y objetiva. Los canadienses pagan los fondos que recibe CBC. Los canadienses pagan los salarios de los empleados de CBC. Simplemente, los canadienses son dueños de CBC. Cuando usted es financiado en su totalidad por los dólares de los contribuyentes, los contribuyentes deberían poder usar las imágenes.» Comunicado del Partido Conservador de Canadá

Según el texto del Partido, que sólo está disponible en inglés, el departamento de Elecciones de Canadá citó las Directrices de radiodifusión de la Agencia Elecciones Canadá:

«Antes del período electoral, los radiodifusores pueden negarse a publicar un anuncio político por cualquier motivo que deseen, siempre y cuando traten a todos los partidos sobre una base equitativa. Sin embargo, durante el período electoral, no tienen derecho a rechazar un anuncio a menos que la transmisión sea contraria a la ley. Si un clip de noticias es relativamente corto y no constituye una parte sustancial de la obra audiovisual de la que fue tomado, la difusión del clip de noticias en un anuncio político no infringiría los derechos de autor del propietario de la obra audiovisual y no requeriría el permiso de dicho propietario para ser difundido.»

Según el Partido Conservador Radio-Canada/CBC está incumpliendo esta prerrogativa de la instancia pública de elecciones «usando dólares de los contribuyentes para demandar a un partido político» diez días antes de una elección nacional en este país.

Las prácticas periodísticas de Radio-Canada

En su comunicado Catherine Tait también explicó que el radio-tele difusor público adhiere a una serie de instancias y reglas que aseguran la imparcialidad de sus contenidos. Dio como ejemplo la Ley Canadiense de Radiodifusión que guía las prácticas periodísticas de todos los periodistas del país, incluyendo los de Radio-Canada, así como las Normas y Prácticas Periodísticas, un estricto código de ética interno al cual los periodistas del difusor deben adherir formalmente cuando trabajan para este medio.

La PDG dijo que esta táctica, que consiste en publicar contenidos sin permiso durante varios días y sólo cumplir con las normas una vez que se enfrentan a un proceso judicial, también sirve a los intereses de los partidos. Y no es la primera vez que esto ocurre.

Lo que sucedió en la campaña electoral del 2015

Durante la campaña electoral de 2015, varios partidos políticos utilizaron contenido de CBC/Radio-Canadá, incluyendo imágenes de nuestros periodistas, en publicidad partidista. El difusor público envió cartas de intimación al Partido Liberal y al Nuevo Partido Democrático, que cumplieron con el requerimiento de poner freno a esa práctica inapropiada, y al Partido Conservador, que se negó entonces a cumplir con nuestras peticiones de eliminar contenido.

También entonces Radio-Canada/CBC emprendió acciones legales contra el Partido Conservador en nombre de los periodistas afectados.

Finalmente un acuerdo fue alcanzado, pero fue, dice la Catherine Tait, una vez que «los anuncios habían alcanzado su objetivo y antes de que el tribunal dictaminara». Y sin una decisión judicial, el campo quedó claro para que este comportamiento se repitiera en la actual campaña electoral, concluyó la Presidenta y Directora General de Radio-Canada.

