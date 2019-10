Gigantes informáticos dicen adiós a cascos RV que funcionan con teléfonos

Los cascos de Realidad Virtual (RV) para teléfonos fueron furor en la carrera de innovación tecnológica en su corta historia. Estos dispositivos tuvieron su momento glorioso y gracias a ellos, mucha gente pudo darse el gusto de entrar en un entorno de realidad virtual. Esta semana, varios medios tecnológicos informaron que esta tecnología es casi oficialmente cosa del pasado. John Carmack, director técnico de Oculus (compañía estadounidense de tecnología que se especializa en realidad virtual), elogió el modelo Samsung Gear VR durante una conferencia para desarrolladores de Oculus Connect, y aseguró que los cascos de RV para los teléfonos móviles eran una oportunidad perdida. Según Carmack, los días de esta tecnología están contados.

Por otra parte, Google anunció que está descontinuando los auriculares móviles Daydream View al mismo tiempo que lanzó su modelo de teléfono inteligente Pixel 4 omitiendo la compatibilidad con dispositivos de RV, dando un paso al costado de una de las plataformas que era parte constitutiva de Android hace algunos años. Según Google, la decisión de dejar de lado el proyecto Daydream View de RV fue tomada pues la adopción de este sistema no fue tan amplia como esperada por parte de los consumidores y desarrolladores. Puntualmente Google explicó que el cambio fue provocado por las “claras limitaciones” de esa tecnología, puntualmente porque cuando el teléfono está en el casco RV, Daydream requería adentrarse a un ecosistema de aplicaciones separado y por consiguiente, ya no se tenía acceso al dispositivo como tal, lo que resultó ser una desventaja para muchos usuarios. Otro de los problemas tenía que ver directamente con la batería pues las aplicaciones 3D inmersivas agotaban rápidamente la batería, otro elemento precioso para los usuarios de móviles. Algunos expertos asumen que Google no solo está retirando la RV de los teléfonos móviles sino que la empresa en sí se “está” retirando de la carrera de la realidad virtual en general.

La historia pública de estos dispositivos comenzó cuando google introdujo los cascos de cartón en la conferencia Google I/O del 2014. En esa época, muchos analistas de tecnología creyeron que se trataba de una broma del gigante informático, más cercano a una tarea de manualidades de la escuela primaria que a un dispositivo a la altura de Google. Pero con el tiempo, ese aparato de cartón que tenía la capacidad de convertir un teléfono inteligente en un dispositivo de Realidad virtual fue furor. Con el paso del tiempo el “Cardboard” de Google fue en realidad el precursor de una loca carrera de muchas empresas que ofrecieron dispositivos similares para transformar el teléfono en un casco RV. Luego de “Cardboard” aparecieron Samsung con Gear VR, los Oculus, que fué adquirido por Facebook y más tarde el mismísimo Google que creo Daydream View.

John Carmack, de Oculus, aseguró también que aquellos que tenían un dispositivo de RV para sus móviles, rara vez lo utilizaba luego de haberlo probado una o dos veces. Otro de los elementos disuasivos para su uso corriente fue el laborioso proceso de adaptación del teléfono a los auriculares, barrera real para su uso cotidiano.

Carmack aseguró también que el verdadero golpe de gracia de la RV telefónica es la llegada de cascos o auriculares independientes que a ciencia cierta, son de manejo mucho más fácil pues luego de encenderlos, están listos para ser usados sin necesidad de encastrar nada al dispositivo. Oculus Go es una de estas opciones, que se pueden conseguir a un precio bastante accesible comparado con los aparatos para utilizar con el teléfono. Y para aquellos que pretendan una experiencia más profunda y que tengan dinero para gastar, Oculus ofrece su versión independiente con el modelo Quest que permite adentrarse en juegos con calidad “escritorio” sin tener que pagar miles de dólares más por un PC compatible.

Esta faceta de la tecnología, en la que nuestro teléfono se transformaba en un casco de realidad virtual, está llegando a su fin. Mientras tanto, otras empresas siguen desarrollando este terreno con proyectos de gran envergadura como Oculus, con sus cascos móviles o Facebook, que está creando un universo social virtual, un mundo al que a través de la RV se puede jugar, explorar y crear.

Fuentes: The Verge, engadget, gizmodo, techradar