«Nosotros los canadienses vivimos en una burbuja, el mundo no nos afecta»

Una reciente encuesta del Instituto Angus Reid con 2,000 personas reveló que solo el 31 por ciento de los votantes mencionaron el papel de Canadá en el escenario mundial como uno de sus temas de mayor prioridad. Cuando se les pidió que escogieran solo una prioridad, el número de los encuestados que calificó de importante la política exterior canadiense se redujo al 1%.

Los encuestados y sus resultados reflejan de cierta manera lo que ocurrió en los debates durante la campaña electoral canadiense. Los dirigentes políticos tambien dejaron de lado los temas de política exterior.

Del 2015 a hoy

En 2015, al ganar las elecciones Justin Trudeau había enviado un mensaje claro a todos aquellos que creían que Canadá había renunciado a su papel en el escenario mundial: «Estamos de vuelta».

Durante su campaña Trudeau usó su discurso de política exterior para atacar principalmente el enfoque divisivo e «hiperpartidista» del exprimer ministro Stephen Harper en materia de diplomacia. Y se comprometió a mejorar las relaciones entre Canadá y Estados Unidos.

Eso fue antes de la elección de Donald Trump.

La plataforma liberal 2015 tomó un giro definitivo con promesas de atraer a 25,000 refugiados sirios patrocinados por el gobierno, aumentar el presupuesto de ayuda internacional para cubrir los servicios de aborto para mujeres en países pobres, reforzar las misiones de paz de la ONU y más dinero para los militares afín que Canadá pudiera cumplir con sus obligaciones de seguridad internacional.

Pero cuatro años después, el mundo más allá de las fronteras de Canadá no ha recibido mucha atención durante esta campaña electoral de 40 días, según Janice Stein, profesora de la Escuela Munk de Asuntos Globales de la Universidad de Toronto.

«Es sorprendente que esta campaña electoral realmente no haya tratado con la política exterior, no haya tratado con el mundo», dijo Janice Stein en el programa The House, del radiodifusor público CBC.

«Yo llamo a esto la elección de la burbuja. Nosotros los canadienses estamos viviendo en una burbuja, hablamos de nosotros mismos como si el mundo no nos estuviera afectando. Pero que nos está afectando a nosotros en cada tema que nos importa: el medio ambiente, energía, exportaciones, comercio, seguridad «.

-Janice Stein, profesora de la Escuela Munk de Asuntos Globales de la Universidad de Toronto a The House.

Un mundo inestable

La invasión de Turquía al norte de Siria está sembrando el caos, las tensiones aún están latentes con China por el comercio y la detención de tres canadienses, y el proyecto Brexit tiene profundas implicaciones para la futura unidad y estabilidad de Gran Bretaña, y esa es solo la breve lista de los principales problemas extranjeros de política exterior que llegan al escritorio de la persona que los canadienses eligen para ser su próximo primer ministro señala Stein.

En otra entrevista, esa vez con el diario The Toronto Star, Janice dijo:

«Si me pregunta cuál es la plataforma liberal en política exterior, es creernos que podemos sobrevivir como vegetarianos en un mundo de carnívoros”.

Para Stein los liberales están profundamente comprometidos con un orden liberal internacional basado en reglas. Pero dice que los liberales están siendo atacados desde todas las direcciones.

“Ni los liberales ni los conservadores tienen mucha influencia contra los países como como China o Rusia”.

Stein dice que si los políticos fueran realmente honestos reconocerían que estamos en un período muy oscuro, donde el margen de maniobra en el mundo es cada vez más pequeño para Canadá.

“Ahora, en el período previo a una elección, ningún líder político de ningún partido que conozca va a decir eso al público, y no es razonable esperar que lo hagan.”

Las preguntas que no se hicieron en los debates Los liberales prometen buscar acuerdos comerciales que le permitan a Canadá depender menos de las exportaciones a los Estados Unidos. Pero con las relaciones diplomáticas entre Canadá y China congeladas, ¿a dónde más podemos ir? Los conservadores dicen que quieren un «restablecimiento total» de la relación de Canadá con China. ¿Cómo sería eso y cómo aseguraría la liberación de los canadienses detenidos? El líder del NDP, Jagmeet Singh, insistió en su campaña que le gustaría ver a Donald Trump en el banquillo de los acusados. ¿Cómo podría afectar eso la interacción de un gobierno dirigido por el NPD con nuestro mayor socio comercial? La líder del Partido Verde, Elizabeth May, dice que Canadá necesita reexaminar su compromiso con la OTAN. ¿Cómo manejarían eso y qué harían con las represalias o retiro de nuestros aliados? Fuente: Vassy Kapelos, host of Power & Politics

Lo cierto es que diferentes analistas expresan claramente que la política exterior no ha sido un factor en esta campaña en absoluto.

CBC-Toronto Star