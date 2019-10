Un Canadá poselectoral liberal, minoritario y dividido

La elección federal del 21 de octubre de 2019 dejó como resultado un gobierno de minoría liberal. El Bloque Quebequense ganó 32 escaños en Quebec, lo que cambió completamente el rostro político de la provincia. Y aunque el partido liberal remontó en los últimos días previos a la elección las derrotas liberales en las provincias de las Praderas fueron igualmente impresionantes. Este lunes, ningún candidato liberal logró un escaño en las provincias de Alberta y Saskatchewan.

¿Canadá, más dividido que nunca? Las opiniones divergen.

Los liberales obtuvieron 157 de los 338 escaños de la Cámara de los Comunes, sin llegar a la mayoría absoluta (170), mientras que los conservadores se han quedado con 121.

En su discurso después de su reelección el lunes por la noche, el reelecto primer ministro Justin Trudeau se mostró optimista.

«Es mucho más lo que no nos separa» dijo y aseguró que gobernaría para cada uno de los que no le hayan votado también.

Trudeau tendrá que entenderse con otros partidos para aprobar presupuestos y gobernar en minoría.

Enfrente tendrá al Nuevo Partido Democrático (25 escaños), los Verdes (3) y el Bloque Quebequense, el otro triunfador de la noche al pasar de 10 a 32 legisladores.

Justin Trudeau regresó a dirigir un país más dividido

En materia de política medioambiental, la construcción de los oleoductos demandados por Alberta y Saskatchewan suscita un rotundo rechazo en Quebec, Columbia Británica y las provincias atlánticas.

Por otro lado, una marcada división urbana-rural, con los liberales totalmente enclavados en las grandes ciudades y sus coronas metropolitanas, incapaces de disputar el voto rural al Partido Conservador.

Reacciones de los líderes de los otros partidos luego de la elección.

Su principal oponente conservador lo culpa de esa fragmentación.

Justin Trudeau pasó los 40 días de la campaña atacando las provincias que no están de acuerdo con él. Hoy queda un movimiento soberanista y dos provincias que rechazaron completamente las políticas liberales, Alberta y Saskatchewan.

A pesar de la derrota, Andrew Scheer afirmó que permanecerá en el cargo decidido a liderar la carga contra el primer ministro liberal.

Este es el primer paso y continuaremos preparándonos para luchar contra este gobierno. Estaremos listos para reemplazarlo.

El líder del Bloque Quebequense Yves-François Blanchet aborda este contexto minoritario en un espíritu de colaboración.

Reitero que el mandato del Bloque Quebequense no es hacer que Canadá funcione, pero el Bloque sí tendrá la responsabilidad de hacer que el Parlamento lo haga.

Yves-François Blanchet promete también defender la ley de Quebec sobre la laicidad

El Bloque ganó muchos escaños en detrimento del NPD en Quebec.

Jagmeet Singh, líder del Nuevo Partido Democrático sabe que salió dañado de estas elecciones en provecho del Bloque. Logró solo un escaño en la provincia francófona canadiense.

Sin embargo, el líder del PND dice que respeta la elección de los canadienses.

Respeto la decisión de los canadienses, ellos eligieron este gobierno, pero queremos avanzar en los problemas de justicia social, para enfrentar la crisis climática, y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo.

Ante estas posiciones divergentes, ¿será posible para Trudeau lograr políticas consensuadas respetando los diversos intereses de los canadienses de costa a costa del país?

Muchas divisiones No hay escapatoria al hecho de que este es un país dividido. Trudeau no pudo ignorarlo incluso en su discurso de victoria, dirigido directamente a los votantes en Alberta, Saskatchewan y Quebec; Trudeau les aseguró que había escuchado su mensaje, sin sugerir cómo podría influir en sus decisiones. Pero no es solo una división regional. El apoyo de los liberales es abrumador en los centros urbanos y sus suburbios. Para los liberales, ganar estas elecciones fue difícil, pero gobernar podría ser más difícil. -Chris Hall, analista de CBC.

El país está dividido en bloques de color. En el este de Canadá domina el rojo liberal, en el oeste es el azul de los conservadores, más que en 2015, y el Bloque, celeste, en Quebec.

Creo que la gente que dice que el país está más dividido que nunca son tal vez alarmistas. Recordemos las elecciones de 1993 cuando el Bloque Quebequense se había consagrado como la oposición oficial y el partido Reformista que representaba el sentimiento de alienación del oeste, cuyos ecos escuchamos ahora en algunos discursos. Diría que estamos lejos de esas divisiones mayores del pasado.

– Stéphanie Chouinard, profesora de Ciencias Políticas del Royal Military College of Canada

Los factores de división en 2019

Empezando por el nombre Trudeau, que no es muy popular en el oeste, dice la profesora. Además, señala, hay una percepción en esas provincias de que Trudeau no comprende los problemas de los canadienses del oeste.

La incertidumbre económica es un factor importante de ansiedad en la población dice.

Sabemos que a pesar del balance positivo desde un punto de vista económico el gobierno Trudeau en el oeste se presenta de manera más difícil. En este momento la provincia con mayor nivel de desocupación es Alberta y allí se culpa al impuesto al carbón y al balance medioambiental de Trudeau por ese aumento de la desocupación.

Sin embargo Trudeau compró un oleoducto para un proyecto de desarrollo petrolero en Alberta al costo de mil millones de dólares.

Eso lo llevó a perder asientos en el este, dice la politóloga.

Y la desconfianza hacia el gobierno Trudeau es tan grande en el oeste que hay gente que no cree que el oleoducto llegue e ver la luz a pesar de que la construcción ya comenzó.

La gente que depende del sector petrolero llevó a que este gobierno fuera liberal minoritario. Y balanza del poder está en los neos demócratas que hicieron una cruz sobre el oleoducto durante la campaña.

Esa es una pesadilla para los albertenses, afirma Stéphanie Chouinard.

Quebec, 35 diputados liberales, 32 bloquistas, 9 conservadores, 1 neo demócrata

“La división de Quebec no me inquieta. Durante la campaña electoral no se habló nada de separación. Se habló de autonomía de las provincias. Y de un Bloque listo para colaborar con el gobierno en Ottawa mientras sea beneficioso para Quebec”.

Los francófonos fuera de Quebec

La mayoría de representantes de las comunidades francoparlantes en las circunscripciones con poblaciones francófonas han perdido algunos aliados importantes.

Pero el número grande de escaños obtenidos por el Bloque Quebequense significa que se hablará más en francés en el Parlamento.

“Pero un hecho importante a señalar es que en todos los partidos de Canadá hay cada vez más diputados bilingües”.

El lugar de Ontario

La analista cree que la relación entre el gobierno federal y la provincia serán más cordiales en los próximos meses con el primer ministro conservador Doug Ford.

Para resumir, Justin Trudeau, además de hacer que el parlamento funcione, debe abordar un desafío aún mayor. Y en esto coinciden los analistas.

Unir a un país dividido y aliviar las frustraciones en el oeste, particularmente en Alberta y Saskatchewan, donde el partido liberal fue completamente borrado del mapa.

Los gobiernos minoritarios pueden producir grandes cosas en Canadá. Bajo Lester B. Pearson en la década de 1960, los liberales trabajaron con los nuevos demócratas para introducir el Medicare y el Plan de Pensiones de Canadá dice Hall.

Es posible que el cambio climático y la asistencia farmacéutica universal sean temas que hagan que este nuevo gobierno minoritario presente algunas iniciativas duraderas, señala.

Por ahora, el terreno común sigue siendo difícil de alcanzar. Y nada de lo que ninguno de los líderes dijo en la madrugada pos electoral sugiere que la unidad figure en su lista de prioridades.

Radio Canadá- Chris Hall -CBC-

Más información:

Justin Trudeau reelecto primer ministro de Canadá con gobierno minoritario

¿Cómo les fue a los candidatos latinos en la elección federal canadiense?

Un gobierno minoritario liberal ¿Cómo funcionará en el Parlamento?

El Bloque Quebequense: Gran ganador de las elecciones federales 2019